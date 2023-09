Carlos Hernández le hizo una recomendación muy directa y sincera a Freddy Góndola

Freddy Góndola ha sido de los jugadores más señalados en Alajuelense. (Albert Marín)

El bajón de nivel del panameño Freddy Góndola en Alajuelense ha sido un tema muy discutido durante todo el año, pues muchos no solo le reclaman lo futbolístico sino también la actitud.

Uno que tiene una opinión muy concreta es el exjugador rojinegro Carlos Hernández, quien en el pódcast Entre Leones de La Teja, le mandó un mensaje al extremo manudo.

Para el Zorro si a un jugador se le ve bajo de nivel, pero al menos corre y le mete ganas, se le puede reconocer eso, pero cuando muestra ni una ni otra, ahí es cuando las cosas se complican.

“Usted puede andar mal, pero si algo no puede negociar usted es la actitud y las ganas, porque bajonazos puede tener cualquiera, hablando futbolísticamente, pero las ganas y la actitud, eso no es negociable y creo que él está teniendo esos dos fallos juntos, que por lo menos muestre las ganas de correr y de meter como decimos nosotros”, destacó.

Hernández afirma que Góndola ha topado con suerte en un aspecto, que los jugadores que pueden ocupar su puesto no han estado disponibles. Anthony Hernández está lesionado, Leonardo Menjívar no estaba habilitado para debutar y Josimar Alcócer se marchó a jugar a Bélgica.

“No vamos a negarle a nadie que Freddy ha tenido un rendimiento bajo y hoy se está salvando de que todavía no esté Anthony Hernández, que Menjívar no estaba habilitado porque creo cuando estos jugadores ya estén, si Freddy no levanta su nivel, va a estar relegado casi que en la gradería.

“Es un tema ya del jugador, no sé si es que ya no está a gusto en la institución y por eso el rendimiento que hoy está mostrando”, comentó.

Este domingo en el partido ante Grecia hasta se vio en un momento como Johan Venegas le jaló el aire por una jugada, aunque ya en zona mixta el Cachetón le bajó el tono al tema.