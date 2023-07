Carlos Hernández le tira filazo al Saprissa debido a una de las principales quejas contra su dirigencia

Carlos Hernández cuestionó que ahora Saprissa se queje de que otros pagan salarios altos, cuando ellos lo hacen con Kendall Waston. (Albert Marín)

Una de las principales quejas que ha tirado la dirigencia del Saprissa en los últimos días y en torneos pasados, es que algunos equipos inflan el mercado de fichajes con grandes salarios.

Para los morados equipos como Alajuelense le están haciendo un daño al fútbol nacional y que no lo ven como algo conveniente.

Debido a lo anterior, el exjugador de Alajuelense y comentarista deportivo, Carlos Hernández, comentó que en Saprissa parece que no se acuerdan que también pagan altos salarios a algunas de sus fichas.

“Diay no, es muy fácil, sino con qué le pegan a Kendall Waston ¿con papas y bolis o qué?, es que es la verdad, o usted cree que le pagan de otra manera”, comentó ante los cuestionamientos.

En el espacio Todos somos DT, de Yok Medios, el comunicador Johnny “el Loco” González cuestionó el detalle al decir que “Si no tiene plata, no llore, porque en otrora quien infló el fútbol tico con salarios altos, fue precisamente el Saprissa, ahora no se vale venir a tirar piedras cuando no tengo los recursos”.

Esa falta de fichajes, es la que los fiebres morados le recriminan a los dirigentes morados.