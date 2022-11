Carlos Martínez encuentra confianza en un libro que su mamá le dio previo a Qatar 2022

Carlos Martínez apunta de esfuerzo ve cumplidos su sueños con la selección nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Antes de partir con la selección de Costa Rica al viaje que acabará en Qatar 2022, el defensor sancarleño Carlos Martínez siguió al pie de la letra un consejo de su mamá.

Doña Marta Castro, madre del lateral nacional, le indicó a su hijo que entre su equipaje para la cita mundialista no se le podía olvidar su libro de cabecera y el que le inspira en todo momento.

Le preguntamos al lateral cuál era el objeto más especial que llevaba en su maleta.

“Lo que mi mamá siempre me dice que lleve conmigo es la Biblia, es algo que me dice que nunca me puede faltar, que la tengo que tener ahí cerca, por lo menos a la par mía, para así recordar siempre al que me ha llevado hasta acá”, respondió a La Teja.

Para el lateral de 23 años ha sido todo un sueño lo que está viviendo, desde que llegó a la Sele hace siete meses tomó la oportunidad y no la ha dejado ir.

“Todo esto es bastante bonito, estoy emocionado de todo eso que se está viviendo, desde que entré al microcliclo en marzo me propuse estar acá, jamás imaginé que iba a ser tan bonito, cada minuto es un sueño para mí y mi familia”

“Si estoy acá es para competir, para luchar por un puesto, estaría mal que no lo hiciera así, por respeto a mis compañeros tengo que hacerlo así, yo sueño ser titular, ese es mi sueño, jugar una copa del mundo y lucharé por eso, así como hace poco luché por estar en la selección, hoy lo hago por ser titular en una copa del mundo”, explicó.

La vida de la familia no ha sido fácil, en un momento se quedaron sin un lugar adonde vivir, por eso ahora él se esfuerza para mejorar las condiciones de sus hermanos y su mamá.

“Ella contaba sobre el desalojo de la casa, vivimos mucho eso, durante muchos años y cuando mi hermana logró comprar una casa fue algo muy bonito. Fueron etapas muy duras y quiero darle la felicidad a mi mamá, por el trabajo que ha hecho, verla feliz disfrutando de todo esto”, comentó.

Un mundial es eso, cumplir sueños para personas que con mucho esfuerzo como Carlos, puedan darse que con trabajo, las metas se cumplen.