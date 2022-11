Video: Carlos Martínez tiene insomnio y nervios, pero se ve en la lista de la Sele para el Mundial de Catar

Carlos Martínez, lateral de la Asociación Deportiva San Carlos, ya se ha visualizado en los partidos de la Copa del Mundo de Catar jugando como titular.

El joven sancarleño sueña con el Mundial y trabaja muy duro para que lo tomen en cuenta y así poder cumplir uno de sus sueños de niño.

Carlos Martínez, Brandon Aguilera y Daniel Chacón cuando iban a ingresar a la Casa Amarilla. (Rafael Pacheco Granados)

Martínez estuvo este martes en la distinción de los jugadores de la Selección Nacional como representantes de la Diplomacia Deportiva Costarricenses, acto que se efectuó en la Casa Amarilla, al mediodía.

“Desde el momento en que toqué la Selección, en marzo, me propuse estar en este Mundial. Yo tenía la fe de que se lograba clasificar, me propuse jugar de titular y tengo todo para hacerlo, para ganarme un puesto y es por lo que he estado luchando”, dijo Martínez.

El joven norteño explicó que espera estar en la convocatoria y poder mostrar todas sus condiciones en el torneo. Se le preguntó qué tan cerca se siente de cumplir ese sueño.

“Me han estado saliendo bien las cosas, para nadie es un secreto que he estado en las últimas convocatorias, en los últimos partidos y tengo la fe intacta”, expresó.

Recuerda el gol de Michael Umaña en tanda de penales del 2014 y se trata de inspirar en él, pues son del mismo pueblo, Santa Ana.

Dijo que, como todos los seleccionados, tiene ansias y nervios y sus familiares no escapan a eso.

Esa es la sonrisa que esperamos tener todos en el Mundial. (Rafael Pacheco Granados)

“Más que todo mi mamá, está muy ansiosa y trato de tranquilizarla. Estoy bastante nervioso, he tenido días de insomnio. En los entrenamientos a uno le da temor de fallar, uno intenta ganarse un lugar, somos muchos jugadores que buscamos un lugar. Lo que queda es dar lo mejor de sí”, comentó.

Bryan Oviedo recibe la certificación del vicecanciller Christian Guillermet. (Rafael Pacheco Granados)

Otro que tiene un entorno familiar muy futbolero es Julen Cordero, hijo del exfutbolista saprissista Víctor Cordero, quien también sueña con la convocatoria. Sin embargo, confesó que, pese a todo, su padre no está tan metidillo con él en el aspecto futbolístico.

“La verdad, no se mete mucho conmigo en fútbol, eso es más un tema personal, claro que está feliz que esté en la selección mayor. Sí se habla en mi familia bastante de fútbol y está feliz de que esté en Costa Rica, porque me tiene cerca. Pero el sueño de uno y la familia es salir del país”, comentó.