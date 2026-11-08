Carlos Mora despierta interés en Europa y dos clubes importantes lo siguen de cerca

Carlos Mora llamaría la atención de clubes en Europa según periodistas de allá. (Instagram/Carlos Mora)

Carlos Mora convence y se consolida cada día más en el club Universidad de Craiova, en Rumanía y su buen rendimiento podría abrirle la puerta a otros destinos.

Clubes de Francia y Grecia siguen a Carlos Mora

En aquella nación, reportan que el extremo costarricense estaría en la mira de clubes europeos que podrían llevarlo a mejores mercados.

El periodista alemán Burle Junior afirma que visores de Francia y Grecia están atentos a los pasos de tres jugadores del cuadro rumano.

“Ojeadores del Brest y del Olympiacos siguen a los jugadores del Craiova.

“Ambos clubes observaron a Assad Al-Hamlawi contra el Egnatia, mientras que Carlos Mora, Vladimir Screciu y Oleksandr Romanchuk también llamaron la atención de los ojeadores visitantes”, afirmó el reportero.

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Brest juega en la Ligue One de Francia, mientras que Olympiacos es el equipo más ganador de Grecia y es asiduo competidor en las competiciones europeas.

🚨👀 Brest and Olympiacos scout Craiova's players!



🔎 Both clubs watched Assad Al-Hamlawi against Egnatia, while Carlos Mora, Vladimir Screciu and Oleksandr Romanchuk also caught the attention of visiting scouts.



📞 Enquiries have centred particularly on Mora, but Craiova have… pic.twitter.com/ajGwSoMbp8 — Burle Junior (@BurleJunior) November 6, 2026

El interés por el costarricense sería el principal

Burle hizo hincapié en que el interés principal estaría en el tico, pero que aún no hay nada concreto.

“Las consultas se han centrado particularmente en Mora, pero el Craiova aún no ha recibido ninguna propuesta escrita”, destacó.

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Los números de Carlos Mora en Rumanía

Morita ha sido titular indiscutible con el Craiova esta temporada. De los 14 duelos que lleva esta temporada ha sido estelar en 12. En otros dos entró de cambio y acumula seis asistencias en el torneo.

En la Conference League, por su parte, ha jugado en dos de los tres partidos, en los que también ha acumulado dos asistencias.