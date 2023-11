Carlos Mora le pidió un favor a Gustavo Alfaro para el día más especial de su vida

Carlos Mora y su esposa Pamela Mora esperan con ansías la llegada de su hija Amanda. Foto: John Durán.

Carlos Mora está contando las horas para el momento más especial de su vida, este miércoles al fin conocerá a Amanda, su primera hija junto a su esposa, Pamela Mora, y está que no cabe de la emoción.

El nacimiento está programado para este 15 de noviembre y Carlos le pidió chance al técnico Gustavo Alfaro para que lo deje irse a recibir a su pequeñita.

“Primero Dios ojalá pueda estar, he hablado con el profe para ver si me dan un chancecito para poder ir, él tomará la decisión, a ver qué me dice, pero por el momento está hablándolo, pero ojalá poder ir, es algo que no quiero perderme por nada del mundo, que me ilusiona y me motiva aún más”, dijo.

LEA MÁS: Manfred Ugalde tiene una revancha que hace el duelo con la selección de Panamá más especial

Con Gustavo Alfaro el lunes la selección entrenó a doble sesión, por la mañana y también por la tarde, al igual que lo hará este martes, decisión para recuperar un poco de tiempo ante la proximidad del partido ante Panamá este jueves por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Desde el fin de semana, Mora ha indicado en redes sociales que el nacimiento de su bebita lo tiene muy emocionado y que la convocatoria a la Sele era una doble alegría.