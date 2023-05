Carlos Mora: “Nosotros vamos como si fuéramos 0-0, tenemos el objetivo de ser campeones”

El extremo Carlos Mora llegó a los 8 goles en el torneo. José Cordero. (Jose Cordero)

La victoria de Alajuelense en el primer juego de la gran final tiene nombre y apellido: Carlos Mora.

Una vez más, el extremo fue protagonista en la serie ante el Deportivo Saprissa y no solo marcó el gol con que los manudos golpearon primero en la serie, sino que defendió, le sacó el jugo a su velocidad y presionó a los morados, quienes no pudieron anotar en el Morera Soto.

Pero lo de Morita no es casualidad, en el torneo ha sido uno de los jugadores más regulares del cuadro erizo y los números son benevolentes con él: en la presente campaña ha marcado en 8 ocasiones y es una de las principales fortalezas del cuadro dirigido por Andrés Carevic.

“No hemos ganado nada”. Una vez finalizado el duelo entre erizos y saprissistas, Carlos aseguró que salió bien del juego y tuvo un golpe que no es para preocuparse.

“Fue un golpe del partido y nada más, seguir para adelante que no hemos ganado nada.

“El equipo se vio superior en todo momento del partido, en la parte física y táctica hicimos cada uno lo que nos toca. Esta es la Liga lo que nos caracteriza y vamos por buen camino”, comentó.

El saprissista Jeffry Valverde (7) fue uno de los jugadores más destacados en el cuadro morado.

El extremo celebró el gol viendo en la grada a su esposa y familia, quienes lo apoyan en todo momento.

“No ha sido fácil, he tenido varios altibajos, es lo normal, uno trabaja y al final el trabajo recompensa, no me quiero conformar. Nosotros vamos como si fuéramos 0-0, tenemos el objetivo de ser campeones”, manifestó.

Por otro lado, el volante saprissista Jeffry Valverde reconoció que el gol de Mora fue una jugada acertada que determinó el partido, pero confía en que el domingo, con el Ricardo Saprissa a reventar logren el bicampeonato.

“Tuvimos varias opciones a marco y los metimos en el área y el domingo con la afición podemos ganar”, destacó.