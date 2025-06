Carlos Mora reveló el secreto para renacer en la Selección de Costa Rica

Carlos Mora regresó a la Selección de Costa Rica como lateral derecho. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Carlos Mora ha tenido un renacer en la Selección de Costa Rica en el puesto que menos imaginaba, como lateral derecho, puesto que desempeñó desde inicio de temporada en su club, el Universitatea Craiova de Rumania.

Prácticamente en casi toda su carrera ha jugado en puestos ofensivos, en Alajuelense lo hizo como extremo, volante o hasta de delantero y por alguna emergencia, como lateral pero nunca como algo permanente.

En Europa lo ubicaron en esa zona y poco a poco se ha sido acostumbrado, puesto del que nos dijo ha tenido que ponerle más.

“Ha sido un cambio muy grande, sinceramente yo no me lo esperaba, pero me he adaptado. Ha sido un poco diferente porque el sistema allá jugamos línea de cuatro y allí juego de lateral. Acá (la Sele) es un poco más ofensivo, me gusta más por eso, trabajar esos detalles especialmente en la parte defensiva, lo hago día a día, porque no era mi posición habitual”.

“Ya estoy un poco acostumbrado, pero es normal, siempre habrá detalles, pero para eso se trabaja, se ve, analiza, hasta se autocritica y se mejora”, explicó.

Morita pulsea el puesto con el joven Kenay Myrie, cada uno disputó un partido en los encuentros por eliminatorias ante Bahamas y Trinidad y Tobago.

