Carlos Mora volvió a la Selección tras casi dos años y enfrentó este fuerte reto mental

Carlos Mora volvió a la Selección de Costa Rica este lunes.

Carlos Mora recibirá su primera oportunidad en la Selección de Costa Rica tras casi dos años, el jugador de la Universidad de Craiova tenía 20 meses sin ser convocado hasta que el técnico Miguel Herrera le dio la oportunidad.

El exjugador de Alajuelense vive un buen momento en Rumania, es titular en su equipo, anotó recientemente y hasta se ha adaptado sin problemas en sus nuevas funciones como lateral derecho.

“Me siento feliz, orgulloso, esto lo quería hace tiempo y ahora que se da muy orgulloso por el esfuerzo, el trabajo día a día, que se ha visto recompensado y con todas las ansias de darlo todo como siempre.

“Al final siento que me tocaba vivir ese proceso de estar ahí (en la Sele), luego no estar y ahora estar nuevamente, creo que me ayudó mucho mentalmente a ser más fuerte, a aprender más cosas como todo en la vida, a tener más fortaleza mental, que las cosas se dan en el momento que Dios quiera, me sentí muy contento y con ganas de darlo todo”, explicó.

Sobre su nuevo puesto, es algo que afirma no es ajeno ni raro para él, pues con los manudos jugó varias veces allí.

“Es algo importante, demostré también que en la Liga podía jugar en esa posición, allá el profe lo sabía, me dijo que cómo me sentía para jugar en esa posición y yo le dije que bien, que me siento cómodo ahí también, hasta el momento siento que lo he hecho bien”, contó.

Finalmente, contó cómo ha sido la adaptación a vivir en un país como Rumania.

“Me siento muy bien allá, el idioma es un poco complicado pero ahí he ido aprendiendo poco a poco, me sé algunas palabras, por lo de más todo bien, tiene lugares muy lindos para ir, personas muy amables y muy serviciales, ya he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con mucha gente allá”, finalizó.