Estábamos bien parados, pero hubo un gol como de otro partido. No estábamos sufriendo mucho, pero el gol fue un golpe fuerte que quisimos revertir. Me parece que arrancamos bien el segundo tiempo y cuando más atacábamos, recibimos el segundo gol y eso afectó una gran parte de nuestra aspiración. Lo intentamos con cambios, pero no se tuvo la respuesta.