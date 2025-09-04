Carlos Serrano explotó contra el técnico de Nicaragua y esto dijo de Marco Figueroa

Carlos Serrano, periodista de Deportes Monumental explotó contra el técnico de Nicaragua Marco Antonio Figueroa. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

El periodista Carlos Serrano, de Deportes Monumental explotó en contra del técnico de Nicaragua Marco Antonio Figueroa y le mandó un recadito, antes del juego contra la Selección Nacional, de este viernes, a las 8 p.m.

Luego de la conferencia de prensa de El Fantasma, en donde le bajó el piso a la Tricolor y en especial al portero Keylor Navas; Serrano tomó el micrófono en la edición de este jueves de “120 minutos” y despotricó contra el entrenador chileno y calificó como absurdas las declaraciones que el técnico dio a los medios.

En conversación con La Teja, el comunicador dijo que el objetivo de la conferencia del timonel fue buscar llamar la atención y logró que el foco de atención se centrara en Costa Rica.

Marco Antonio Figueroa, técnico de Nicaragua, atacó con dureza a la Selección de Costa Rica.

“Fue una conferencia de prensa súperinoportuna y el entrenador se dio cuenta de que en la ronda final de la eliminatoria, no tiene el protagonismo. Es una forma absurda de llamar la atención”, declaró.

Serrano fue más allá y esto dijo del entrenador.

“Le cae muy bien el apoyo de ‘El Fantasma’, porque así es para el fútbol en general. Su carrera jamás se comparará con la de Keylor Navas, a la par de Keylor él es un fantasma, a la par de la Selección, a la par del Piojo.

“Me dio cólera cómo se manifestó de Keylor, un portero que tiene tanta jerarquía, es la figura más histórica que tiene Concacaf, me parece que no es correcto que se expresen así de Navas un portero que ni siquiera es de Concacaf, como lo dijo ahora Miguel Herrera”, aseguró.

¿Serrano cree que las declaraciones de Figueroa morderán a los jugadores de la Sele?

“Al tico le encanta, le fascina que lo muerdan y en la Selección hay varios jugadores que están picados por situaciones que vivieron en otros momentos: Orlando Galo está mordido, quiere ir a un Mundial luego de que no pudiera hacerlo por el dopaje.

“A Manfred Ugalde lo picaron cuando Luis Fernando Suárez dudó de sus condiciones como 9, a Keylor Navas lo picaron en otros momentos y yo pondría mañana (viernes) la grabación de la conferencia antes del partido. A ver, no dudo de que vayamos a ganar y esperaría que cada declaración de ese técnico se convierta en un gol y ojalá ganemos por goleada”, destacó.