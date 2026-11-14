Carlos Vela adelantó cuándo podría resolverse el futuro de Celso Borges con Alajuelense

El futuro de Celso Borges en Alajuelense parece estar cada vez más cerca de definirse. Al capitán liguista se le vence el vínculo con los leones en diciembre y todo apunta a que el jugador de 38 años seguirá vistiendo la camisa rojinegra por un tiempo más.

En una entrevista con La Teja, Carlos Vela, gerente deportivo de los liguistas, dijo que las negociaciones con el 5 erizo están muy avanzadas y existe voluntad de ambas partes para que continúe en el equipo.

Celso llegó a finales de setiembre de 2021 y ha sido uno de los jugadores clave en el conjunto que actualmente dirige Óscar Ramírez.

LEA MÁS: “Soy un novato”: Celso Borges contó sobre otra faceta que disfruta relacionada al fútbol

Celso Borges llegó a Alajuelense a finales de setiembre del 2021. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sobre la renovación de Celso

Esto dijo el dirigente liguista sobre la renovación de Borges:

“Con él estamos muy bien encaminados, en charlas de una eventual renovación. Celso es un tipo con el que francamente tengo una gran relación y se puede hablar muy bien de cualquier tipo de tema.

“Él quiere seguir jugando y nosotros queremos que siga jugando con nosotros. Entonces, está todo muy encaminado. Hoy está en la Selección, pero yo espero que a su regreso, quizás en los siguientes días podamos estar dando noticias sobre una posible extensión de contrato”.

LEA MÁS: Exfigura de Alajuelense reaparece en redes sociales con la rojinegra bien puesta

Otro de los jugadores con los que conversó Vela fue Diego Campos, quien a inicios de año partió hacia Indonesia, en donde se vinculó al Bali United FC. En el país asiático se lesionó y está llevando su proceso de recuperación en el CAR.

Diego Campos sufrió una lesión de ligamento cruzado, con su club, el Bali United FC, de la primera división de Indonesia. Foto: Instagram Diego Campos. ( Foto: Instagram Diego Campos./Foto: Instagram Diego Campos.)

“Diego está en un proceso de recuperación, está 100% enfocado en su rehabilitación, a él le faltan aún unos meses para estar disponible y hoy la prioridad es esa, darle todo el apoyo en su recuperación y que él esté bien.

“En función de eso, más adelante se definirá de la mano con la planeación, pero bajo el contexto de que a él todavía le falta tiempo para estar al cien,” comentó.