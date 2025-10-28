Carlos Vela confirma baja de jugador en Alajuelense para juego en Honduras

Alajuelense pierde a una figura en la zona de ataque, y es que Kenyel Michel no está dentro de los convocados para el viaje a Honduras, en el que la Liga intentará llegar a otra final de Copa Centroamericana y con ello, buscar su tricampeonato de este certamen.
“Kenyel viene recuperándose de un episodio anterior, no está en la lista” comentó el gerente deportivo de Alajuelense sobre la situación de Michel.
El atacante erizo se une a la baja de Joel Campbell en la parte ofensiva, ya que el número 12 manudo está sancionado por amarillas.
Michel viene de ser una de las grandes figuras en ataque para la Liga, ya que en el último clásico ante Saprissa, anotó los dos goles de Alajuelense para llevarse dicho encuentro ante su máximo rival.
Washington Ortega viajó con el equipo
Luego del juego ante Pérez Zeledón, el portero Washington Ortega tuvo que salir de variante; sin embargo, y pese a que las alarmas se encendieron en el conjunto rojinegro, Vela confirmó que el estelar en el arco manudo está en la lista que representará a la Liga en Honduras.
“Tuvo la situación en el partido con Pérez Zeledón, el choque, su salida fue más preventiva que cualquier otra cosa, está entrenando con normalidad. Fue más un protocolo de atención” afirmó Vela antes del viaje a suelo catracho.