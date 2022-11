Carlos Villegas: “Quiero seguir acá, Saprissa es el club que amo”

Carlos Villegas (derecha) tuvo muy pocos minutos en el torneo. José Cordero. (Jose Cordero)

Carlos Villegas, jugador del Deportivo Saprissa, reconoció que no fue su torneo ideal, por la falta de minutos, pero anhela quedarse en el cuadro morado y tener más protagonismo.

El jugador, de 23 años, afirmó que seguirá trabajando duro para ser tomado en cuenta por el técnico Jeaustin Campos, ya que en la presente campaña solo jugó 90 minutos.

“La verdad en este torneo no tuve muchos minutos, pero sigo trabajando para que el profesor me tome en cuenta, no fue el torneo que quería, pero los compañeros lograron el campeonato y estoy feliz.

Video: La celebración de Saprissa que no se vio por tele

“Espero seguir aquí, aún tengo contrato y quiero seguir aportando. Es el club que amo”, destacó.

Sobre la obtención del título, Villegas dijo estar feliz.

“Siempre he querido esto, desde que estaba pequeño y jugaba con Saprissa, no tengo palabras para explicarlo, se consiguió lo que el grupo quería, que era el campeonato y ahora a disfrutarlo.

“En el 2018 logré mi primer título siendo un juvenil (torneo de Apertura), pero desde ese entonces a la fecha he pasado por muchas pruebas y una cirugía, pero gracias a Dios aquí estoy y pude llegar a ser campeón”, agregó.

Título tiene dueños

El título del Apertura que logró Villegas ya tiene dueños.

“Se lo dedico a mis papás, Carlos y Ligia, y a mi hija Lyah, que tiene 4 años. A ella ya la llamé y cuando conversamos se me salieron las lágrimas, porque siempre me pide gol, pero por lo menos le llevo la medalla para la casa. Ella se asustó porque casi nunca me ve llorar, pero le dije que era de alegría”, manifestó.