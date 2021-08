Carlos Watson deja su sinceridad de lado para evitar multas

Watson se salió de sus casillas el miércoles con el empate ante la UCR. Fotografia: John Durán Watson se salió de sus casillas el miércoles con el empate ante la UCR. Fotografia: John Durán (John Durán)

El técnico del Saprissa, Carlos Watson, decidió dejar su sinceridad de lado en este torneo de Apertura para evitar multas. Por eso, previo al clásico de este domingo, habló con mucho cuidado.

Por ejemplo, cuando le preguntaron: ¿Cómo espera el arbitraje?, de una vez dejó clara su posición.

"Tengo deseos de responder su pregunta, mi naturaleza sería decir lo que siento, pero no me hagan esas preguntas. Tomemos el caso del miércoles, si no voy a la conferencia es una multa y si contesto su pregunta es una multa. Entiéndame que estoy acorralado, no me siento libre de decir lo que siento, lo que quisiera decir. Hasta tengo que ser poco sincero y franco con las preguntas que ustedes me hacen tratando de no perjudicar a mi institución", aseguró.



Lo que sí tiene bien claro Tío Carlos, y no dudó en afirmar, es que la Liga llegará a la Cueva con muchas ganas tras los cuatro partidos consecutivos que suma sin ganar.

"Un clásico es un clásico, si alguno de los dos tuviera un problema de rendimiento, este es el partido para reivindicarse. Espero un partido intenso, como obedece a la historia de ambas instituciones", dijo.

"Tengo muy claro lo que quiere Wílmer, estamos sometidos a estudio por parte de ellos también. Sé que van a ser sólidos, los vi frente a Herediano, vi de lo que fueron capaces de hacer, así que debemos prepararnos. Ganando estamos en la cuadrangular, así que vamos a hacer un gran esfuerzo por sacar este partido, independientemente de lo que Wílmer planteé", agregó.



Watson le pone especial atención a jugadores como Jonathan McDonald, José Luis Cordero o Allen Guevara, a quienes considera con bastante espuela en este tipo de enfrentamientos.

El DT reitera que este partido tiene más sabor ya que los números indica que una victoria los pone en la siguiente fase del torneo.

"Estamos obligados a ganar, la afición lo quiere así. Simple y sencillamente hay que prepararse bien. Sabemos que es un partido especial que nos va a hacer crecer y vamos a enfrentarlo de esa manera, con la intención de mejorar. Eso significa que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ganar" , comentó.



Ante la baja de Julio Cascante por expulsión, dice que no hay lamentos y es probable que Yostin Salinas ocupe este lugar junto a el brasileño Henrique Moura, quien tiene un golpe, pero esperan que el domingo esté con toda la pata.

También se confirmó que David Ramírez seguiría siendo titular ante los erizos.

"Tengo expectativas de estadio lleno, siempre he dicho que nuestro estadio es factor muy importante. Si logramos llenarlo con saprissistas, sé que ellos van a influenciar el rendimiento de nuestros jugadores", comentó.