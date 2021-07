Carlos Watson parece una Alka-Seltzer durante las conferencias de prensa

Watson anda que no le aguanta nada ni a la prensa ni a los árbitros. Foto: Albert Marín. Watson anda que no le aguanta nada ni a la prensa ni a los árbitros. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

El Carlos Watson tranquilo y cordial que dirigía al Saprissa parece que salió de vacaciones y le dio campo a un Carlos Watson tipo Alka-Seltzer, ya que se pone superefervecente ante ciertas preguntas.

El técnico del Saprissa últimamente anda que no aguanta nada y menos cuando le hablan del Herediano o de fallos que viene cometiendo su defensa.

El domingo pasado, tras el juego que empató (1-1) ante el Herediano el profe dio muestra de un comportamiento que viene mostrando desde que perdió (2-0) el clásico ante la Liga, mejenga en la que salió expulsado ante Alajuelense, el domingo 27 de agosto en la fecha 6 del campeonato.

El pasado fin de semana el técnico tibaseño se calentó desde que le preguntaron si la diferencia de 10 puntos en la tabla de posiciones entre los florenses y el Sapri reflejaba la diferencia futbolística que existe entre ambos equipos actualmente. Watson no quiso responder, pero se puso más chiva cuando otro periodista le consultó si considera que con esa maña que le agarró de no responder ciertas preguntas le resta mérito a lo que ha logrado el equipo de Hernán Medford.

"Ya va usted con la preguntica para hacer polémica”, contestó el técnico al periodista del periódico La Nación.

Watson se vio realmente molesto y el encargado de prensa se pellizcó al verlo medio caliente, porque gritó: "última pregunta".

Watson también se había enojado cuando empataron (1-1) contra Grecia en el Morera Soto, cuando le pidieron hablar de los errores defensivos de su equipo.

"No sé si son 20 o 30 veces en las que he hablado que busco el buen funcionamiento de mi equipo, así que por por más que lo intenten no van a sacarme una palabra negativa contra mi equipo y menos de mi defensa. Buscaré que mi equipo mejore como lo hago en todo", dijo con un tono de molestia.

Y es que las multas que le han metido a Watson por "defender" a su equipo de los errores arbitrales también lo tienen picado, pero también se muerde la lengua y sale con frases como: "quisiera decir algo, pero mejor no".

Ojalá que los pupilos de don Carlos no aprendan eso del profe cuando está ante la prensa. Fotografía José Cordero Ojalá que los pupilos de don Carlos no aprendan eso del profe cuando está ante la prensa. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

"Ustedes saben porque nosotros no peleamos el primer lugar, es clarísimo. Hagan memoria, usted sabe muy bien qué es lo que ha sucedido para no pelear por el primer lugar. Usted sabe de que tema no puedo hablar”, indicó el entrenador morado tras ganar (2-0) el último clásico el pasado domingo 29 de octubre.

Sin duda, ser segundo en la malo tiene tiene a Watson más incómodo que dormir en una cama de clavos y para colmo no ha podido desahogarse como desearía.

Se nota el cambio.

Los comunicadores que día a día le dan cobertura al Monstruo han sentido el cambio de carácter de Watson, a pesar de que el técnico solo habla dos veces por semana, los jueves y domingos después de las mejengas.

"Hay un cambio en su forma de ser ante los medios de comunicación, incluso es muy notorio después de los partidos, donde se nota que está a la defensiva, a veces ni deja que el comunicador que hace una la pregunta la termine. En otras ocasiones interpreta mal lo que quieren preguntarle o cuestionarle", explicó el periodistas Anthony Porras de Deportivas Columbia.

"Me extraña de él porque hace unos meses era de las personas más educadas y siempre se ha destacado por esa forma de ser, pero sí es evidente que hay un cambio de actitud en los últimos meses", agregó Porras.

"Uno creería que es por los resultados, pero en el "Fello" Meza, Saprissa le gana a Cartaginés 4 a 3 y ese día don Carlos tuvo muchos roces con la prensa, estuvo hasta irrespetuoso, porque parece que siente persecución".

Igual sentimiento tiene Daniel Jiménez del periódico La Nación.

"Don Carlos Watson ya está sintiendo la presión que se vive en el banquillo del Saprissa, tiene bastante tiempo de estar en esa silla caliente y este es el primer torneo en el que no le salen las cosas como desea", explicó Jiménez.

"Se ha preocupado más por lo que es extrafutbol, que por arreglar los problemas que su equipo tiene y que son evidentes como la defensa o la contención. No sé por qué se molesta cuando le preguntan partido a partido por la defensa, se ha convertido en un técnico sumamente irrespetuoso con los periodistas", agregó.

Daniel asegura que la caballerosidad de don Carlos es cosa del pasado y que sus chichas son culpa de la presión.

Josué Quesada periodista de Multimedios canal 44 ha vivido en carne propia los arranques de Tío Carlos.

"Carlos Watson viene molesto desde que lo castigaron por hablar de los árbitros. Creo que desde ahí viene medio frustrado con respecto a lo que puede o no puede decir en las conferencias, para mi sigue siendo un caballero, pero si se le nota un poco tenso", dijo Quesada.