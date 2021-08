Carlos Watson: "Quisiera decir algo, pero mejor no"

El entrenador de Saprissa, Carlos Watson, se sigue tragando sus palabras ya que este domingo, después del duelo ante Herediano, prefirió no responder a una pregunta.

"Fue un partido bien jugado, con un ritmo bastante bueno. Mejor me quedo con el criterio suyo (del periodista) porque tal vez no le gustaría lo que yo quiero decir, quisiera decir algo, pero mejor no. ¿Podemos dejarlo así?", aseguró Tío Carlos cuando le preguntaron que si la tabla refleja la diferencia futbolística entre morados y rojamarillos.



Últimamente, el técnico morado anda un poco sensible y se molesta con las preguntas que cuestionan el accionar de sus pupilos.

Y es que la cosa no quedó ahí, poco después, en la misma conferencia, Watson se volvió a calentar cuando le consultaron si no consideraba que su manera de responder le restaba mérito a lo que hace el Club Sport Herediano, que le lleva diez puntos de diferencia en la tabla de posiciones.

"Ya va usted con la preguntica para hacer polémica", contestó el técnico quien dice que lo que pasa es que le mandan preguntas que no vienen al caso y lo agarran mal parado.

En cuanto a la mejenga, el entrenador aseguró que los dos duelos ante el Team fueron muy parejos y considera que el de este domingo no tuvo gran diferencia al jugado en tierra florense. Ambos partidos finalizaron 1-1.

"El ritmo de juego fue bastante bueno, de nivel para mi parecer, ya que los dos plantearon su sistema para tratar de jugar y nosotros buscamos sacar el juego desde temprano", dijo el Tío Carlos.

Carlos Watson dirigió este domingo su partido 171 de campeonato con el Deportivo Saprissa. Fotografía: John Durán

Para el jefe del banquillo morado, su equipo manejó con claridad la posesión del balón en la primera parte y su rival lo hizo mejor en la complementaria.

"Nosotros hoy tuvimos que acarrear el haber jugado el jueves y eso se notó en los últimos 25 minutos de la segunda parte", comentó don Carlos.

Watson aseguró que saca conclusiones positivas de cara a la cuadrangular y no considera que su parte defensiva sea la más débil.

"Yo sé lo que tengo que hacer y créanme que estamos trabajando muy intensamente para mejorar lo que vemos que estamos haciendo mal. Se equivocó (Julio) Cascante en el mano a mano, pero eso no quiere decir que ha hecho un mal partido, anticipó, cabeceó y controló a Ortiz, cometió un error y punto. El jueves anterior quedó atrás y no lo volvió a hacer, yo siento que la defensa jugó bien ante un equipo incómodo", comentó.