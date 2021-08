Carlos Watson se traga las palabras por miedo a las multas

El técnico morado cuida muy bien lo que dice para evitar sanciones. Foto: Rafael Pacheco El técnico morado cuida muy bien lo que dice para evitar sanciones. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

El técnico del Saprissa, Carlos Watson, ya no va con calma a las conferencias de prensa después de los partidos y este domingo, tras triunfar 5-2 ante Limón, también se tragó las palabras que quería decir por miedo a las multas.

El estratega tibaseño le agarró temor al Comité Disciplinario de la Unafut ya que, según él, a la mínima le mandan una sanción de ¢400 mil, tal y como pasó el torneo anterior cuando les dijo hipócritas porque consideró que no hicieron nada ante unos gritos racistas en el estadio Morera Soto y en el presente campeonato por unas declaraciones que dio sobre el castigo impuesto a Jerry Bengtson.

Tío Carlos le pone un poco de sarcasmo al asunto y se aprovecha de eso para esquivar algunas preguntas polémicas.

Prueba de ellos es que este domingo se agarró de eso para no responder la pregunta: ¿Qué piensa de que Horacio Esquivel dijera que tiene una defensa frágil?

"Pienso que hemos hecho un buen partido, Limón también ha jugado muy bien, ha habido goles lindos para la afición. Él tiene libertad de expresión y le respeto su criterio, sabe que yo digo algunas cosas y voy multado. Si estuviéramos en otro país tal vez pudiera hablar un poco más, pero usted sabe que yo estoy limitado, así que respeto el criterio y me quedo con lo sucedido en el partido, nada más", comentó Watson.

La dupla, Colíndres - Ramírez anda inspirada y dándole muchas alegrías a los morados. Foto: Rafael Pacheco La dupla, Colíndres - Ramírez anda inspirada y dándole muchas alegrías a los morados. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Tampoco quiso meterse en problemas cuando se le consultó sobre el golpe que le dio Julio Cascante a Steven Williams, aunque sobre eso sí habló un poco más y asegura que probablemente se ganó la multita.

"Usted sabe que no puedo hablar, no puedo decir lo que siento, lo que pienso en este país, usted sabe que yo no puedo hablar y menos de un tema de esos, no lo puedo tocar.

"Ustedes vieron el golpe que recibió Marvin (Angulo) y nadie vino a preguntarme por eso y ahora un jugador mio quizás cometió un error, se viralizó, seguramente lo sancionen y no sé si por decir lo que he dicho son ¢400 mil más, ¡ay Dios cuatro más!", bromeó don Carlos.

Tio Carlos considera que su equipo tiene como gran fortaleza ser bastante contundente en el ataque, pero para eso corre riesgos en la parte defensiva y por eso ha recibido 8 goles en los últimos tres partidos.

"Para ir al frente y lograr lo que hemos logrado hay cosas que no se ven bien y es hasta lógico, quisiera ser contundente y la defensa cerrada, pero lo que nos corresponde es seguir trabajando fuertísimo", indicó el estratega.

"Ni nos sentimos buenísimos en ofensiva ni tan mal cuando defendemos, aunque sabemos que tenemos que mejorar. Sé que tengo problemas, pero no voy a hablar de mis problemas en público, trato de arreglarlas allá (en el camerino) y lo que me interesa que la gente sepa es que somos críticos", agregó.

Watson deberá empezar la semana trabajando fuerte en la recuperación de jugadores, pues salieron lesionados Henrique Moura, Marvin Angulo y Daniel Colíndres.