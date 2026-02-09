Carmelita tomó drástica decisión para el encuentro ante el Deportivo Saprissa por el Torneo de Copa

Este próximo miércoles 11 de febrero se disputará el partido entre Saprissa y Carmelita por el Torneo de Copa.

De cara a este compromiso, el conjunto verdolaga anunció que no permitirá el ingreso de barras organizadas al estadio, por lo que la Ultra no podrá estar presente.

LEA MÁS: Árbitro Pascal Kaiser denuncia brutal agresión en su hogar tras proponerle matrimonio a su pareja

Por medio de un comunicado, la institución informó:

“No se permitirá el ingreso de ninguna barra organizada. Agradecemos la comprensión y el apoyo de la afición y de los medios de comunicación, reiterando nuestro compromiso con un espectáculo deportivo seguro, ordenado y de carácter familiar”.

Saprissa y Carmelita se enfrentarán en la vuelta el próximo miércoles. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

LEA MÁS: Asesinan al exfutbolista Lucas Ignacio Pires y el principal sospechoso sería uno de sus hermanos

Detalles del encuentro

El partido se jugará en el estadio Rafael Bolaños a partir de las 6 p.m., y corresponde al duelo de vuelta de los cuartos de final entre el conjunto alajuelense y el equipo tibaseño tras el 6-0 a favor de los morados.

En esta misma instancia, Herediano y Puntarenas se medirán ese mismo miércoles, con la ventaja florense de 1-0.

Liberia enfrentará a Alajuelense el martes 8 de febrero y ese día también jugarán Cartaginés y Sporting a las 8:15 p.m., serie que lidera Sporting tras ganar 4-1.