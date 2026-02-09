Deportes

Carmelita tomó drástica decisión para el encuentro ante el Deportivo Saprissa por el Torneo de Copa

Carmelita tomó una decisión preventiva para el duelo de cuartos de final del Torneo de Copa ante Saprissa

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Este próximo miércoles 11 de febrero se disputará el partido entre Saprissa y Carmelita por el Torneo de Copa.

De cara a este compromiso, el conjunto verdolaga anunció que no permitirá el ingreso de barras organizadas al estadio, por lo que la Ultra no podrá estar presente.

Por medio de un comunicado, la institución informó:

“No se permitirá el ingreso de ninguna barra organizada. Agradecemos la comprensión y el apoyo de la afición y de los medios de comunicación, reiterando nuestro compromiso con un espectáculo deportivo seguro, ordenado y de carácter familiar”.

Partido: Saprissa vs Carmelita
Saprissa y Carmelita se enfrentarán en la vuelta el próximo miércoles. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Detalles del encuentro

El partido se jugará en el estadio Rafael Bolaños a partir de las 6 p.m., y corresponde al duelo de vuelta de los cuartos de final entre el conjunto alajuelense y el equipo tibaseño tras el 6-0 a favor de los morados.

En esta misma instancia, Herediano y Puntarenas se medirán ese mismo miércoles, con la ventaja florense de 1-0.

Liberia enfrentará a Alajuelense el martes 8 de febrero y ese día también jugarán Cartaginés y Sporting a las 8:15 p.m., serie que lidera Sporting tras ganar 4-1.

