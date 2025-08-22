Carolina Jaikel reveló una de las secuelas que le ha dejado su tratamiento contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa del exjugador de Alajuelense Bryan Ruiz, reveló algunos cambios que sufrió a raíz del tratamiento que lleva en su lucha con el cáncer.
Jaikel está desde hace unas semanas en Costa Rica, luego de llevar un proceso en Estados Unidos y reveló que el someterse a la quimioterapia le secó el cabello e hizo un cambio estético para mantener su pelito sano.
“Marcela Vargas me agarró con el mismo amor de siempre, y usó los menos químicos posibles para arreglar el pelito que se me secó tanto con la quimio.
“Tomamos la decisión de bajar el rubio porque es muy difícil de mantener y lo cortamos para dejarlo bien sanito”, contó.
Jaikel fue diagnosticada con esta enfermedad a finales de junio y poco a poco muestra cómo avanza en su tratamiento.