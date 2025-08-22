Carolina Jaikel reveló una de las secuelas que le ha dejado su tratamiento contra el cáncer

Carolina Jaikel reveló una secuela que tuvo en su tratamiento contra el cáncer. Instagram Carolina Jaikel. (Instagram Carolina Jaikel. /Instagram Carolina Jaikel.)

Carolina Jaikel, esposa del exjugador de Alajuelense Bryan Ruiz, reveló algunos cambios que sufrió a raíz del tratamiento que lleva en su lucha con el cáncer.

Jaikel está desde hace unas semanas en Costa Rica, luego de llevar un proceso en Estados Unidos y reveló que el someterse a la quimioterapia le secó el cabello e hizo un cambio estético para mantener su pelito sano.

“Marcela Vargas me agarró con el mismo amor de siempre, y usó los menos químicos posibles para arreglar el pelito que se me secó tanto con la quimio.

“Tomamos la decisión de bajar el rubio porque es muy difícil de mantener y lo cortamos para dejarlo bien sanito”, contó.

Jaikel fue diagnosticada con esta enfermedad a finales de junio y poco a poco muestra cómo avanza en su tratamiento.