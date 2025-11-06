Carolina Jaikel y uno de los milagros que recibe en medio de su tratamiento contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa del exjugador de Alajuelense Bryan Ruiz, sigue con la mejor actitud en su lucha contra el cáncer.

Este jueves, Carolina se mostró inyectándose la quimioterapia y afirmó que el recibir el tratamiento de esta forma es una especie de milagro.

“Una menos. Gracias a Dios que me permite quimio, líquido milagroso que corre por mis venas”, destacó Jaikel, en una imagen en la que aparece junto a Ruiz.

Carolina Jaikel seguirá en su tratamiento contra el cáncer.

El tratamiento contra el cáncer de Carolina Jaikel

En los últimos meses, la vida de Jaikel transcurre entre Costa Rica y Estados Unidos, país al que viaja para recibir sus medicamentos.

Recordemos que a finales de junio, Carolina se abrió en sus redes para confirmar que está luchando contra esta enfermedad.

“El 30 de junio llegó a mi vida un diagnóstico que me derrumbó por completo: me habían encontrado un cáncer de pulmón con metástasis ósea.

“La palabra cáncer siempre da miedo, pero sumada al término metástasis, los miedos se exponenciaron de maneras que hoy me cuesta describir. Bryan manejaba el silencio, de camino a hacerme una mamografía para descartar que también hubiera metástasis mamaria, mientras yo lloraba descontroladamente, enloquecida, gritando y preguntándome qué iba a pasar con mis hijos a partir de ahora”, contó en un emotivo texto en sus redes.