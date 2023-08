Carolina Venegas asegura que no convocar a Shirley Cruz fue como una “puñalada por la espalda”

Carolina Venegas dice que para ella fue muy difícil no tener en el grupo a la capitana Shirley Cruz. (JULIO CESAR AGUILAR/AFP)

Carolina Venegas, jugadora del Deportivo Saprissa, considera que a la Selección le hicieron un gran daño al no convocar a Shirley Cruz para la Copa del Mundo.

La delantera aseguró que la decisión de Amelia Valverde de no contar con la máxima referente del fútbol femenino costarricense, para el Mundial Australia - Nueva Zelanda, fue difícil.

“No puedo hablar por todas, pero sí pienso que la ausencia de Shirley golpeó al grupo en general. A lo mejor nosotras no somos mejores que jugadoras de otros países, pero lo que tenemos son unas ganas de salir adelante, una voluntad y mucho corazón, pero cuando le metes una puñalada por la espalda a ese corazón, que mucho es Shirley Cruz, afecta mucho”, comentó en una entrevista en Futv.

La futbolista agregó que durante el campamento previo al Mundial, se sentía el dolor que generaba en ellas por no tener a su capitana.

“Los primeros días del campamento yo sentía un hueco en el corazón, no entendíamos por qué nuestra capitana no estaba ahí y no solo porque sea la capitana, es nuestra referente, era nuestra líder y nos afectó mucho”, concluyó, muy emocionada, Venegas, quien finalmente tampoco fue convocada al Mundial.