Carreras volverán a la calle en diciembre de una forma muy diferente a la que conocemos

El atletismo sufrirá cambios importantes en las carreras que volverán en diciembre. Foto Alonso Tenorio El atletismo sufrirá cambios importantes en las carreras que volverán en diciembre. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

El 5 de diciembre será un día muy especial para los aficionados y practicantes del atletismo en Costa Rica.

Ese domingo finalmente se volverá a realizar una carrera en las calles de Tiquicia por primera vez desde que a finales de abril del 2020, la Federación Costarricense de Atletismo (FECOA) suspendió los permisos de todas sus competencias debido a la pandemia de covid-19.

Dennis Vargas, entrenador profesional de varios atletas, nos explicó cómo está la situación a estas alturas y qué se debe tener en cuenta porque muchas cosas cambiaron de entonces a ahora.

-¿Cómo se retoma volver a competir en grupo como se hacía antes?, ¿cuál será la gran diferencia?

Lo primero serán los tiempos, la gente vendrá de menos a más, recuperar los ritmos de recuperación competencia no será fácil; no se puede ser tan grosero con uno mismo y pretender hacer los mismos tiempos previos a la pandemia. Ninguna persona lo hará.

Habrá los que sí se mantuvieron y fueron muy disciplinados corriendo por su cuenta, pero pensando en la generalidad de nuestro atleta y corredor, sin duda no será lo mismo.

El corredor de los domingos es muy particular, la recomendación sería empezar con diez kilómetros y llevarla con calma, no mandarse con una media maratón de una (21 kilómetros); además, no creo que la organización de los eventos permita correr esas distancias aún. Serán cinco o diez kilómetros.

-¿Y qué pasará con las distancias más largas?

Tocará esperar más, el tema de la maratón tomará al menos unos dos años para que se vuelva a realizar en el país, por el tema de organización. Hay que reconocer que nosotros, los atletas, somos un poquito difíciles en el tema de organizarnos.

Ir a hacer una final, tener que salir en bloques, tal vez no vamos a salir a las 7 a.m., sino a las 3 p.m, porque como se sale por bloques y tiempos no será el asunto tan fácil, irán saliendo poco a poco con distancia entre sí.

-¿Cómo serán las salidas?

No serán en bloques, sino en una modalidad llamada “rollings down” o “rollings start”, que son salidas de cinco a diez personas cada cierto tiempo definido por la organización. Eso significa que si se inscriben 500 personas, hagamos números, saliendo de cinco en cinco cuánto tiempo tardarán, es mucho tiempo. Habrá gente que saldrá a las 6 a.m y otra que saldrá a la 1 p.m

Este tipo de salidas con todos los atletas apelotados serán imposibles al menos para los próximos meses en las carreras. Foto: Rafael Pacheco Este tipo de salidas con todos los atletas apelotados serán imposibles al menos para los próximos meses en las carreras. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

-Evidentemente la normalidad de las carreras, como las conocíamos, difícilmente se dará.

Volvemos a una normalidad diferente, algo que nos cambió el juego. No volveremos a esa situación tal cual hasta quizás dentro de algunos años. Desde mi perspectiva se trata de aprender a vivir con esto y adaptarse, competencias como los Ironman se hacen por “rollings start”, igual las maratones en otros países.

Salir a correr una maratón a las 5 p.m. no nos va a gustar y no estamos acostumbrados a que si nos tocó a las 5, nos tocó a la 5, muchos no van a aceptar eso. El Ministerio de Salud no nos va a dejar tirar a mil personas de una vez, todos juntos ya; eso no sucederá hasta dentro de un tiempo.

Las primeras carreras serán ensayos y no creo que sean todos los domingos y tampoco habrá dos o tres por domingo, será algo muy paulatino.

-¿Cuál es la responsabilidad del atleta en esto?

Que se comprometa. Es una gran alegría volver a tener carreras, pero es un llamado a que lo hagamos bien, que corredores y entrenadores hagamos que esto funcione, que se haga bien, porque si no, nos van a devolver y será peor para todos.

Si somos conscientes de que realmente depende de nosotros quizás en menos tiempo volvamos a tener la maratón de Cartago, la Correcaminos, la de Flamingo, depende de ellos.

-¿Habrá un boom, es decir, cree que muchos va a querer inscribirse pero no hay cama para tantos?

La primera carrera que salga se va a llenar, no tengo dudas, pero la capacidad la definirá el Ministerio de Salud. Se hará de nuevo un boom por inscribirse en las carreras, pero no será tan fácil porque el número será limitado. Seguiremos usando mascarilla y quitándonosla solo para correr.

Por lo que sé, y he leído, es un hecho que el atleta deberá estar vacunado con ambas dosis y presentar su carné o el código QR; si usted no está vacunado para entonces, ni haga números para ir porque no lo van a dejar competir, así de sencillo.

Dennis Vargas nos explicó lo que será el teje y maneje de las carreras en Costa Rica a partir de diciembre. Foto: Sergio Alvarado. Dennis Vargas nos explicó lo que será el teje y maneje de las carreras en Costa Rica a partir de diciembre. Foto: Sergio Alvarado.

-¿Estamos listos para volver a salir a correr de esta manera?

Yo creo que sí y, además de listos, necesitados. Hay mucha ansiedad en la población, los que somos deportistas o personas muy activas, estamos colmados de mucha ansiedad y necesitamos de estos eventos para botar todo eso.

No toda la población tiene la capacidad para salir a correr fuera del país, como lo han hecho algunos; pensemos en los locales, los que necesitan estas carreras nacionales para activarse físicamente y tener una motivación, más bien nos hacía falta desde hace rato.