Carta de un morado a J.C. Rojas: “Nosotros compramos la nueva chema, pero ustedes traigan fichajes de peso”

El campeonato no debe tapar los males que hay en Saprissa. Foto: Rafael Pacheco El campeonato no debe tapar los males que hay en Saprissa. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

El inicio del campeonato está a la vuelta de la esquina y no hay que ser sabio o muy conocedor para darse cuenta que el campeón tiene mucho por mejorar.

Si bien me alegró haber ganado el campeonato anterior, mi amor por el equipo me hace ver que todavía hay falencias. Muchos de los jugadores que tanto hemos criticado los morados siguen allí, en un mes no deben haber cambiado lo malo que tenían y que han mostrado durante varios años.

Los que son buenos están varios meses más viejos y no estoy seguro si la cuerda les dé para hacer la hombrada que hicieron para ganar la 36. Me parece bien que sigan en Saprissa, se lo ganaron, pero era claro que había que traer gente más joven y de refresco.

Don Juan Carlos Rojas, usted lo dijo en un momento, el equipo no tiene jugadores entre 22 y 30 años y así seguimos.

Los otros equipos se reforzaron y el hecho de que ganamos una fase del torneo (la más importante) no quiere decir que fuimos o somos mejores y, por lo menos yo, no quiero volver a ver al peor Saprissa de la historia una vez más.

Los rivales ya no nos van a menospreciar porque saben lo que puede hacer el orgullo de los saprissistas.

Ahora que están promocionando con fuerza la venta de la nueva camiseta, le propongo un trato a usted y a don Ángel Catalina: los morados (que puedan) la compramos, pero ustedes traigan uno o dos fichajes de peso, que tanto van a hacer falta. Me imagino un volante de ida y vuelta y otro contención.

Don Juan Carlos debe cumplir lo que prometió cuando el equipo andaba mal. Foto: Rafael Pacheco Don Juan Carlos debe cumplir lo que prometió cuando el equipo andaba mal. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Ahora que hay dos plazas de extranjeros, le propongo tres nombres de futbolistas de la Concacaf para demostrar que no hay necesidad de traer argentinos o brasileños carísimos y que no hacen mucho, ya quedará en ustedes buscar esos o más refuerzos.

- Kervin Arriaga, hondureño del Maratón, que no fue a los Juegos Olímpicos por una lesión.

- Adalberto Carrasquilla, volante de Panamá (el afro).

- Ivenzo Comvalius, el volante de Surinam que hizo lo que quiso con Rónald Matarrita hace unos días.