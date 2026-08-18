Cartaginés busca repetir la goleada 8-1 a Verdes de Belice para asegurar su posición en el grupo C

Cartaginés le dio una paliza de 8-1 al Verdes hace un año. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hace casi un año exacto, el 20 de agosto de 2025, el Cartaginés se dio una verdadera fiesta ante los Verdes de Belice, a los que les asestó la mayor goleada en la historia de la Copa Centroamericana, vapuleándolos 8-1.

Aquella paliza fue fundamental para que los blanquiazules amarraran la clasificación a los cuartos de final y le quitaran el boleto al Saprissa, una victoria que significó más que tres puntos a la larga.

En el grupo C, ambos clubes acabaron la fase de grupos con siete puntos, pero los brumosos quedaron con mejor diferencia de goles (9 frente a 2) y desplazaron a los morados del segundo lugar, puesto que ocupó el Motagua de Honduras.

La situación ahora es muy similar: los catrachos vuelven a perfilarse para quedarse con el liderato del grupo al tener siete puntos en tres partidos, pero una combinación de resultados podría permitir a los centenarios ser incluso líderes.

Si los de la Vieja Metrópoli ganan sus dos juegos en casa ante Verdes y el FAS de El Salvador, y Motagua apenas empata en su visita a Guatemala ante Municipal, ambos quedarían con ocho puntos y los goles serían los que podrían marcar la diferencia.

Otro partido importante es el que FAS y Municipal jugarán este miércoles en El Salvador, en el que ambos podrían quitarse puntos, lo que es una razón más para aprovechar la oportunidad.

Douglas López, uno de los jugadores que estuvieron en aquella paliza brumosa ante los beliceños, sabe que los goles son clave y otra tunda igual los ayudaría mucho.

“Sí claro, lo intentaremos, pero hay que tomarlo con calma. El partido les ganamos con muchos goles, pero cada partido es diferente, ellos vienen de no jugar y nosotros con más ritmo, por lo que tenemos que aprovechar eso”, comentó.