Cartaginés busca un triunfo que le permita igualar en puntos a Saprissa. (Facebook: Cartaginés/Facebook: Cartaginés)

Alajuelense se medirá este lunes, a las 8 p. m., al Cartaginés en el partido de la fecha 17 del Apertura 2026 en el Estadio Morera Soto de Alajuela.

El juego, además, reviste importancia especial para los blanquiazules dado que se enfrentan a un rival directo en la tabla de posiciones al cual podrían dejar atrás definitivamente con una victoria.

Un triunfo dejaría a los brumosos en el segundo lugar con 34 puntos, los mismos que el Saprissa, pero en la diferencia de goles los morados los superan.

Una baja importante es la del extremo Geancarlo Castro, quien no estará disponible por lesión, según se ve en el once.

Cartaginés sale con Kevin Briceño, Diego Mesén, Luis Olivas, Carlos Barahona, Luis Flores, José Luis Quirós, Gianmauro Morera, Mauricio Villalobos, Joaquín Alonso Hernández, Manuel Morán y José de Jesús González.