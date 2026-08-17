Deportes

Cartaginés da el bombazo y anunció la llegada de un exlegionario

Cartaginés sigue moviendo el mercado de fichajes

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Cartaginés sigue moviendo el mercado y este domingo anunció un nuevo fichaje.

Se trata del defensor central Johan Cortés, quien regresa al país luego de su paso por el fútbol de Albania.

El muchacho también jugó en el Municipal Liberia.

Johan Cortés
Johan Cortés regresa a Costa Rica para jugar con el Cartaginés. Foto: prensa CSC. (Foto: prensa CSC. /Foto: prensa CSC.)

Esforzado

Así presentaron los brumosos a su nuevo jugador:

“Le damos la bienvenida a Johan, quien oficialmente se convierte en refuerzo de nuestro equipo”.

El muchacho, oriundo de Coto 45, un poblado fronterizo con Panamá en el cantón de Corredores, en Puntarenas, conoce muy bien lo que es luchar desde abajo.

Antes de consolidarse en primera división, vivió un retiro de casi un año debido a lesiones y situaciones complicadas mientras jugaba en segunda con Barrio México.

Hizo ligas menores con el Municipal Pérez Zeledón, equipo con el que también debutó en primera.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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