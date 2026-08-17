Cartaginés da el bombazo y anunció la llegada de un exlegionario

Cartaginés sigue moviendo el mercado y este domingo anunció un nuevo fichaje.

Se trata del defensor central Johan Cortés, quien regresa al país luego de su paso por el fútbol de Albania.

El muchacho también jugó en el Municipal Liberia.

Johan Cortés regresa a Costa Rica para jugar con el Cartaginés. Foto: prensa CSC. (Foto: prensa CSC. /Foto: prensa CSC.)

Esforzado

Así presentaron los brumosos a su nuevo jugador:

“Le damos la bienvenida a Johan, quien oficialmente se convierte en refuerzo de nuestro equipo”.

El muchacho, oriundo de Coto 45, un poblado fronterizo con Panamá en el cantón de Corredores, en Puntarenas, conoce muy bien lo que es luchar desde abajo.

Antes de consolidarse en primera división, vivió un retiro de casi un año debido a lesiones y situaciones complicadas mientras jugaba en segunda con Barrio México.

Hizo ligas menores con el Municipal Pérez Zeledón, equipo con el que también debutó en primera.