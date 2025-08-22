Cartaginés da noticia importante sobre la lesión de Cristopher Núñez

El Cartaginés dio a conocer este jueves, de forma oficial, el resultado de las pruebas médicas que le realizaron al volante Cristopher Núñez.

06/09/2020, Cartago, Estadio Fello Meza, partido de la jornada 5 del torneo de apertura 2020 entre el Club Sport Cartaginés y Asociación Deportiva San Carlos. En la fotografía Cristopher Núñez CSC. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

Núñez presenta una lesión de meniscos en su rodilla izquierda.

“Después de un profundo análisis, que incluyó exámenes especializados, logramos descartar una lesión más compleja”.

Núñez será sometido a una artroscopía y de immediato iniciará con su recuperación.

“El tiempo fuera de las canchas lo determinará el proceso de recuperación”, dice el parte médico.

También se informó que Bernal Alfaro presenta una tenosinovitis, del flexor, del primer metatarsiano en la pantorilla derecha.

Para entenderlo mejor, es una inflamación en el tendón que va desde la pantorilla hasta el dedo gordo del pie derecho. Genera un gran dolor al caminar o correr, como una punzada en la pantorilla.

Cartaginés está en un buen momento. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

También dieron el reporte de Suhander Zúñiga, una sinovitis post traumática en el tobillo derecho, es decir, la inflamación del forro interno de la articulación, producto de un golpe o lesión, que deja el tobillo sensible y que genera molestia y dolor.