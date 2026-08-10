Cartaginés enfrentó un grave problema que le impidió viajar a Honduras para enfrentar a Motagua

Cartaginés suma un empate ante Municipal de Guatemala por la Copa Centroamericana. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

El Club Sport Cartaginés confirmó este lunes por la tarde las dificultades de última hora que enfrentó para viajar a Honduras, donde jugará por la Copa Centroamericana.

Mediante su chat oficial de prensa en WhatsApp, los blanquiazules confirmaron que se canceló el vuelo en el que volarían esta tarde rumbo a El Salvador, nación en la que harían una escala para trasladarse luego a tierra catracha.

“Les informamos que el vuelo AV 610 SJO-SAL fue cancelado por problemas mecánicos.

“Debido a esto, nuestro equipo se hospedará en las cercanías del aeropuerto y saldrá mañana martes a las 5:05 a. m. rumbo a Honduras”, indicaron.

Los ticos jugarán el miércoles a las 7 de la noche ante el Motagua en la capital catracha en la segunda jornada para los centenarios en la Copa Centroamericana.

El cambio de horario provoca que los brumosos lleguen a Honduras el mismo día que deberán dar la conferencia de prensa oficial y hacer el reconocimiento de la cancha del estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés.

Cartaginés lleva solo un partido en este certamen, tras el empate a uno conseguido en Ciudad de Guatemala ante el Municipal.