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Cartaginés enfrentó un grave problema que le impidió viajar a Honduras para enfrentar a Motagua

Cartaginés jugará en Honduras por la Copa Centroamericana y enfrentó dificultades para salir de Costa Rica

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Por Sergio Alvarado
Cartaginés celebra su anotación ante Municipal en el Estadio 'El Trebol', en la Copa Centroamericana de Concacaf.
Cartaginés suma un empate ante Municipal de Guatemala por la Copa Centroamericana. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

El Club Sport Cartaginés confirmó este lunes por la tarde las dificultades de última hora que enfrentó para viajar a Honduras, donde jugará por la Copa Centroamericana.

Mediante su chat oficial de prensa en WhatsApp, los blanquiazules confirmaron que se canceló el vuelo en el que volarían esta tarde rumbo a El Salvador, nación en la que harían una escala para trasladarse luego a tierra catracha.

“Les informamos que el vuelo AV 610 SJO-SAL fue cancelado por problemas mecánicos.

“Debido a esto, nuestro equipo se hospedará en las cercanías del aeropuerto y saldrá mañana martes a las 5:05 a. m. rumbo a Honduras”, indicaron.

Los ticos jugarán el miércoles a las 7 de la noche ante el Motagua en la capital catracha en la segunda jornada para los centenarios en la Copa Centroamericana.

El cambio de horario provoca que los brumosos lleguen a Honduras el mismo día que deberán dar la conferencia de prensa oficial y hacer el reconocimiento de la cancha del estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés.

Cartaginés lleva solo un partido en este certamen, tras el empate a uno conseguido en Ciudad de Guatemala ante el Municipal.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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