Cartaginés es el segundo equipo de la mayoría de aficionados en Costa Rica

El título conseguido por Cartaginés despertó el amor azul. (Rafael Pacheco Granados)

El Club Sport Cartaginés superó al Club Sport Herediano como la tercera afición más numerosa del país, luego del cuarto título, obtenido en julio y además es el segundo equipo preferido de aficionados de Saprissa, Alajuelense y Herediano.

Así lo hace ver la última encuesta del Consumidor de la Escuela de Estadística de la UCR, que afirmó que las razones del crecimiento de los brumosos podría ser el título alcanzado y que de alguna forma la hinchada blanquiazul ocultaba su amor por los colores.

Los resultados contrastan con los que arrojó un estudio similar en febrero, el de la Escuela de Administración de Negocios de la UCR, en el que los heredianos sumaban 15,08% y los brumosos apenas un 3,67%.

El que manda — El 41,3 por ciento de los aficionados afirmaron ser saprissistas y en segundo lugar están los manudos, que representaron el 40,6 por ciento de los consultados. El tercer lugar lo ocupa Cartaguito, con el 7,3 por ciento de los aficionados y Herediano está en el cuarto puesto, con un 6,5 por ciento de apoyo.

En esta oportunidad, el 7,3% de los consultados aseguraron ser fieles a los colores azul y blanco y el 6,5% dijeron ser seguidores del Team.

El margen de error del estudio es de 1,8 puntos porcentuales, por lo cual se podría afirmar que ambas están empatadas en número. al igual que morados y manudos con un 41,3 y 40,6 respectivamente.

El estudio se realizó del 4 al 16 de agosto, durante la etapa regular del campeonato y participaron 708 personas, todas mayores de edad.

La encuesta no le hizo nada de gracia a la dirigencia florense, pues su gerente general, Jafer Soto dijo que este tipo de estudios no son confiables.

“Lo que hay que medir es el aficionado que va al estadio, la gran mayoría son de perilla y de redes sociales. Lo que es del 2012 a hoy hemos crecido un 800 por ciento de gente que consume nuestros productos, eso es una forma de medirlo.

“Costa Rica no es un país de encuestas, no son forma de medir a la población costarricense, hoy tenemos a un gran presidente y no fue elegido por las encuestas”, dijo Soto al programa “Encuentro deportivo”, del periodista Yashin Quesada.

La Teja intentó conocer el punto de vista del presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes, al igual que el gerente del club, Leo Vargas hijo.

El Deportivo Saprissa es el equipo que más aficionados tiene en el país, según una encuesta de la UCR. Prensa UCR. (Escuela de Estadística, UCR)

El segundo favorito

La encuesta también reveló cuál es el segundo equipo en Costa Rica de los fiebres futboleros y también el Cartaginés tiene una importante cantidad de seguidores, con un 28,7% de apoyo.

El 37,6% de los aficionados del Sapri y el 22,1% de manudos afirmaron que el club brumoso es su segundo equipo.

El dato más revelador de esta parte de la encuesta, es sobre el segundo club favorito de los seguidores de Cartaguito.

El 44 por ciento de los aficionados de Herediano dijeron que su segundo club es el actual campeón nacional, pero los brumosos fueron muy radicales y no hubo un solo aficionado que mencionara al equipo florense como el segundo.

La encuesta reveló que hay una mayor cantidad de aficionados morados. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Carlos Solano es un fiebre seguidor de Alajuelense y reconoció que durante su infancia vivió en Cot de Oreamuno, en Cartago y por eso, el equipo dirigido por Paulo César Wanchope es su segundo preferido.

“Siempre he sido manudo, pero mi tío le iba a Cartago. También apoyo a Cartago, porque siento afinidad por el color azul”, afirmó.

Jesús Fallas, un aficionado al Saprissa reveló que su segundo equipo es el Puntarenas FC, porque le gusta esa provincia y por el calor que transmite su gente.

“También me gusta Limón, la verdad es que los puertos tienen bellezas, las comidas, el sabor que tienen”, manifestó.

Curiosamente Puntarenas FC, a pesar de su regreso a primera y jugar siempre a estadio lleno no aparece en la encuesta.