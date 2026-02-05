Cartaginés está de luto por la muerte de uno de sus exporteros

El Club Sport Cartaginés comunicó este jueves el fallecimiento de Víctor Hugo Monge Molina, una figura estrechamente ligada a la institución, quien dedicó gran parte de su vida al club en diferentes roles, según informó la entidad blanquiazul a través de sus redes sociales oficiales.

Un legado del club y a la provincia

Cartaginés despide a Víctor Hugo Monge Molina, exjugador y directivo del club (Facebook/Facebook)

Mediante un mensaje institucional, el Cartaginés lamentó públicamente la muerte de Monge Molina, destacando su aporte al equipo no solo como jugador, sino también como entrenador y directivo.

“Quien dedicó su vida a nuestra institución como jugador, entrenador y directivo. Además de un gran impulsador del deporte de nuestra provincia”, señaló el club en el comunicado compartido.

La institución también extendió sus condolencias a los familiares y seres queridos del exfutbolista, en un mensaje acompañado por un lazo negro como símbolo de luto.

Mensaje de despedida en redes

El anuncio fue publicado en las plataformas digitales del Cartaginés, donde rápidamente generó reacciones de aficionados y personas vinculadas al fútbol nacional, quienes recordaron el compromiso y la trayectoria de Monge Molina dentro del club y el deporte cartaginés.

El club no brindó detalles adicionales sobre las honras fúnebres.

