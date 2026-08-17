Cartaginés lamenta la muerte de exjugador y familiar de popular periodista deportivo

Luis Carlos Quesada, exjugador del Cartaginés, falleció este lunes. (Facebook de Hugo Quesada/La Nación)

Don Luis Carlos Quesada Chaves, exjugador del Cartaginés y Puntarenas FC, falleció este lunes según confirmó su sobrino, el periodista Hugo Quesada Fernández.

El narrador que hizo carrera en emisoras como Monumental, comunicó en su cuenta de Facebook el adiós a su tío y dio detalles de lo que serán sus honras fúnebres.

En los últimos años, Quesada se ha desempeñado como periodista de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa).

En una esquela publicada se detalla que la vela será a partir de este lunes a las 6 p.m en la Funeraria Camposanto La Piedad, en San Blas de Cartago.

Su funeral será este martes 18 de agosto a las 10 a.m. en la iglesia de Los Padres Capuchinos y se sepultará en el Cementerio General de Cartago.

Don Luis militó en la primera división costarricense entre las décadas de 1970 y 1980, un mediocampista zurdo muy recordodado por ser muy habilidoso y una gran capacidad técnica con el balón.

Desde La Teja le enviamos nuestras condolencias a Hugo y a su familia.