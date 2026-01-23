Cartaginés pierde a su pieza clave para enfrentar al Saprissa en la Cueva

El Club Sport Cartaginés tendrá una baja importante, para enfrentar al Deportivo Saprissa, en el clásico provincial del próximo domingo.

Se trata del técnico Amarini Villatoro, quien fue sancionado, luego de recibir una tarjeta roja, durante el juego contra Alajuelense, del miércoles anterior.

Esto señaló el Tribunal Disciplinario, previo al duelo contra los morados; que será este domingo, a las 6 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa.

El técnico del Cartaginés Amarini Villatoro fue sancionado con un partido, luego de ganarse la tarjeta roja en el juego contra Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Sancionar al miembro del cuerpo técnico Marvin Amarini Villatoro de León con un partido de suspensión y una multa de ₡150,000.00 de conformidad con lo establecido en el artículo 36 inciso 1, al ser la primera vez en la temporada que desobedece las órdenes del cuerpo arbitral".

Otras sanciones

Además, estableció sanciones contra Guadalupe FC.

“Sancionar al jugador John Jairo Ruiz Barrantes con 2 partidos de suspensión y una multa de ₡250 mil de conformidad con lo establecido en el artículo 37 inciso 3), al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por golpear con uso de fuerza excesiva a un adversario.

“Sancionar al jugador Lautaro Jesús Ayala con 2 partidos de suspensión y una multa de ₡250 mil de conformidad con lo establecido en el artículo 37 inciso 3), al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por golpear con uso de fuerza excesiva a un adversario".