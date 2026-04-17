Cartaginés recibe otro golpe: además de la derrota ante Herediano deberá pagar un platal en multas

El Club Sport Cartaginés fue el gran perdedor de la fecha 15 del torneo de Clausura y además de caer en la cancha contra Herediano, los brumosos deberán pagar un platal, a causa de las diferentes sanciones que les impuso el Tribunal Disciplinario.

Este jueves, la Fedefútbol dio a conocer que los brumosos deberán cancelar ¢1.510.000, a causa de incidentes de violencia y suspensiones de jugadores y hasta recibieron una advertencia en cuanto al aforo del estadio.

Varios incidentes durante el juego contra Herediano le costaron un platal a Cartaginés. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)

Las multas que recibió Cartago

- ¢250.000 y un apercibimiento de reducción de aforo del estadio en un 20% para el próximo partido como local, de conformidad con el artículo 72 inciso 2) al ser la primera vez en la temporada que se lanzan objetos que por sus características puedan ser considerados por el Tribunal Disciplinario como peligrosos, que no contacten a ninguna de las personas en el terreno de jugo o zonas adyacentes.

- ¢630 mil de conformidad con el artículo 71 inciso 8) al ser la primera vez en la temporada que hay actos de violencia contra personas o cosas.

- ¢630 mil de conformidad con el artículo 71 inciso 8) al ser la segunda vez en la temporada que hay actos de violencia contra personas o cosas.

Los árbitros del juego entre Cartaginés y Herediano reportaron que uno de los vehículos personales fue atacado. Foto: Panel de Árbitros. (Panel de /Panel de árbitros)

Además, sancionaron al volante Luis Flores con un partido de suspensión y una multa de ¢100.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de Clausura.

Sancionar al jugador Diego Mesén con un partido de suspensión y una multa de ¢100 mil de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de Clausura.

Por otro lado, suspendieron a Robert Vindas, miembro de prensa del club, con tres partidos de suspensión y una multa de ¢200 mil, de conformidad con el artículo 38 inciso 1), al ser la primera vez en la temporada que insulta, provoca, ofende, amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales y oficiales de partido.