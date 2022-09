Cartaginés recobra la sonrisa y se levanta poco a poco sin su goleador

Cartaginés está sonriendo de nuevo en el campeonato. Mayela López. (MAYELA LOPEZ; Mayela López)

Club Sport Cartaginés, el monarca del fútbol nacional, va recobrando poco a poco su estrella de campeón y pese a que no tuvo un inicio ideal, en las últimas fechas se ha levantado y quiere dar la pelea para avanzar a la siguiente fase.

El campeón ha tenido bajas sensibles desde que arrancó el certamen y una de ellas ha sido la del goleador cubano, Marcel Hernández, quien sólo suma un gol en el certamen y se está recuperando de una lesión en su pantorrilla derecha.

Heriberto “Chimi” Quirós recuerda la vez que Cartaginés remontó un 2 a 0 en Concacaf

Sin embargo, en el camerino blanquiazul otros jugadores han levantado la mano y se han puesto la etiqueta de goleadores para llevar el barco a buen puerto.

En este momento, el goleador blanquiazul es el volante Michael Barrantes, quien lleva 4 tantos. Jeikel Venegas y Dylan Flores también han hecho lo suyo, rompiendo la red de los rivales.

Michael Barrantes es quien lleva la batuta en el goleo de los brumosos. Mayela López. (MAYELA LOPEZ; Mayela López)

Complicado

Al equipo dirigido por Géiner Segura le costó calibrar en los primeros juegos y antes del duelo con Pérez Zeledón, del primero de setiembre pasado, solo había sumado una victoria, ante el Municipal Grecia.

El fin de semana, los brumosos llegaron a su segundo triunfo consecutivo, con un equipo más completo y demostrando la garra y el temple que los ayudó a conseguir el título, el 6 de julio anterior.

12 puntos tienen los brumosos.

El exjugador del Cartaginés, Heriberto “Chimi” Quirós reconoció que su equipo está padeciendo el mal de los clubes que llegan a las finales.

“A Cartago le costó arrancar porque no tuvieron descanso, no hicieron pretemporada y los campeonatos acá son muy inusuales”, destacó.

Cartaginés finalmente sacó el corazón de campeón para ilusionarse con la clasificación

Quirós recalcó que la línea ofensiva es la que más ha tenido problemas y ahí aplaudió el esfuerzo de Barrantes, quien sigue levantando la mano, poniendo asistencias, metiendo goles y cumpliendo un gran papel en lo colectivo.

Cartaginés tuvo un difícil inicio de campeonato y contra Puntarenas no fue la excepción. Prensa CSC.

“Marco es un jugador importante, que pone a trabajar las zonas defensivas y eso ayuda a abrir espacios para que puedan ingresar. Jeikel Venegas también ha hecho lo suyo y creo que aún deben mejorar la línea defensiva.

“Creo que empezamos como el torneo pasado, no tan sólidos en defensa, pero se va afianzando”, agregó.

Sobre la llegada de Cartago a la siguiente fase, Chimi lo cree posible.

“El campeonato es corto y ya Cartaginés se acercó al segundo lugar y si sigue con una seguidilla de triunfos se puede meter en la pelea”.

“También creo que cuando Marcel vuelva li hará con ganas y veremos a, ese jugador líder en la cancha”, dijo.

Marcel Hernández, el goleador brumoso lleva un gol en el campeonato. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Excepcional

El exdelantero Bernal Mullins confirmó la teoría de Chimi y según dijo, la falta de preparación provocó que los brumosos no se vieran finos en las primeras jornadas.

“Lo he comentado con varios compañeros, a Cartago en las primeras fechas le iba a costar, porque no tuvo el descanso apropiado, no tuvo una buena pretemporada, pero conforme pasan los partidos va agarrando ritmo y se va viendo más como el Cartago que terminó el torneo pasado”, apuntó.

Para Mullins, el equipo se ha venido entendiendo y el hecho de que no esté un jugador no ha sido excusa para ir saliendo de la mala racha.

Douglas Sequeira se fue del Fello Meza con un regalo de su amigo Michael Barrantes

“Marco no ha hecho gol pero ayuda en la delantera, el tener opciones en banca ha ayudado”.

“Creo que el trabajo de Michael Barrantes es excepcional, es motivante ver a un jugador que hace las cosas bien, jugador de experiencia que le ayuda a los compañeros, es un ejemplo y después viene otros jugadores como Jeikel y Allen Guevara”, manifestó.

Para Bernal, la clasificación del campeón a semifinales es complicada.

“Lo veo difícil, no por la capacidad del equipo. Lo veo difícil por los pocos partidos que quedan para la fase regular. Aún el equipo debe mejorar en la parte física, que no ha podido trabajar como se debe debido al formato del campeonato”.

Los brumosos mantienen intacto el deseo del bicampeonato. Archivo.

“Tengo la fe y la esperanza de que el equipo clasifique, que en estos juegos saquen puntos necesarios para poder avanzar, esa es la fe y esperanza de todos”, destacó.