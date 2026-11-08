Cartaginés retoma la cima del torneo y todo luce de ensueño salvo un pequeño sinsabor

Joaquín Alonso Hernández se fue de doblete este domingo.. (Facebook: Cartaginés/Facebook: Cartaginés)

Cartaginés sigue demostrando por qué es un candidato muy serio al título del Apertura 2026. Este domingo derrotó 4-2 a Escorpiones de Belén y recuperó la cima del torneo al llegar a los 31 puntos.

Los brumosos han hecho del estadio Fello Meza todo un fortín, suman 14 victorias al hilo y allí se ven como un cuadro imbatible. Este domingo, en apenas 22 minutos, iban ganando 3-0 y todo lucía a pedir de bocas.

Pese a todo lo conseguido, hay un detalle que dejó un sinsabor entre la afición y hasta algunos jugadores, como se notaba en sus rostros, y este tiene nombres y apellidos: Kevin Briceño no para de cometer errores.

La situación con el meta brumoso es preocupante. En esta ocasión regaló el primer tanto de los belemitas y en el segundo ni siquiera la suerte lo acompaña en un rebote que dejó a disposición de su verdugo, el brasileño Danilo Pimpinatti.

La afición se fue silbando, pero no al plantel, jamás se le podría hacer eso al primer lugar, sino a un jugador al que parece que ya le perdieron la confianza y eso se notó con los silbidos tras cometer otro error.

Joaquín Alonso fue la figura de Cartaginés con doblete y asistencia

Manuel Morán anotó su primer gol con Cartaginés. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Dejando de lado ese episodio, el equipo de Amarini Villatoro sigue demostrando su calidad y que el momentazo de Joaquín Alonso es clave. Esta vez se fue de doblete y asistencia.

Primero, a los doce minutos puso un centro desde la izquierda para que Manuel Morán entrara de cabeza y anotara el 1-0, anotación con la que el canalero celebró su primera convocatoria a la selección panameña.

Luego, el segundo tanto es una bola que Hernández robó en tres cuartos de cancha al anticipar a un rival. Le filtró un pase exquisito a Mauricio Villalobos, quien entró al área, alzó la cabeza y la puso hacia el centro del área donde venía entrando Alonso para definir de derecha a los 19 minutos.

Cartaginés liquidó el partido en apenas 22 minutos

Cartaginés era un huracán que Escorpiones no podía contener, al cual hacía verse muy frágil y a los 22 minutos ya tenía liquidado el partido.

Esta vez fue el Tepa el que le puso el balón a Joaquín Alonso desde el lado derecho. Tomó la pecosa, se quitó un rival con una finta y definió a una esquina con toda la calidad que está demostrando en su mejor semestre en Tiquicia.

Así de rápido se liquidó el juego, por eso a muchos les molestó ver cómo en el segundo tiempo el visitante maquillara el marcador de la manera que lo hizo a los 73 minutos en una jugada absurda.

Danilo Pimpinatti aprovechó los errores de Kevin Briceño

A Pimpinatti le pusieron una bola desde la derecha, el jugador se estaba metiendo por la banda y de repente Briceño apareció casi afuera del área, en una salida rarísima, sin sentido alguno, por lo que apenas le aplicaron un bañito para anotar.

Eso no tuvo peso en el resultado, solo en la confianza del aficionado, más que Mau Villalobos puso el 4-1 a los 77 en una gran jugada personal. Aprovechó en grande la oportunidad el volante, con gol y asistencia.

El asunto cerró a los 92, Pimpinatti otra vez le ganó a Briceño, quien remató tras un pase filtrado, el meta rechazó, pero se la dejó otra vez al atacante para matar y firmar el 4-2 final.