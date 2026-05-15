Deportes

Cartaginés se deja a unas de las figuras del Puntarenas FC

Cartaginés se sigue armando para la siguiente temporada

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Cartaginés se reforzará con una de las figuras del Puntarenas FC de la temporada pasada.

El periodista Kevin Jiménez dio a conocer que el mediocampista Andrey Mora formará parte del equipo brumoso.

“Andrey Mora será nuevo jugador del Cartaginés, llegará como agente libre procedente de PFC”, reveló el comunicador en sus redes sociales.

Andrey Mora Carlos Villegas Grecia - Puntarenas 21 de setiembre del 2023 Cortesía: Puntarenas FC
Andrey Mora es el nuevo jugador del Cartaginés. Foto: prensa PFC.

Figura

El futbolista llegó al Puerto a mediados del año 2023 y el año pasado renovó con los naranjas por un año más.

Andrey tiene 29 años y cursó la carrera de administración de empresas y en el futuro quiere desarrollar un complejo deportivo en su localidad, Ciudad Cortés.

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Andrey MoraCartaginés
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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