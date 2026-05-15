Cartaginés se deja a unas de las figuras del Puntarenas FC

Cartaginés se reforzará con una de las figuras del Puntarenas FC de la temporada pasada.

El periodista Kevin Jiménez dio a conocer que el mediocampista Andrey Mora formará parte del equipo brumoso.

“Andrey Mora será nuevo jugador del Cartaginés, llegará como agente libre procedente de PFC”, reveló el comunicador en sus redes sociales.

Andrey Mora es el nuevo jugador del Cartaginés. Foto: prensa PFC.

Figura

El futbolista llegó al Puerto a mediados del año 2023 y el año pasado renovó con los naranjas por un año más.

Andrey tiene 29 años y cursó la carrera de administración de empresas y en el futuro quiere desarrollar un complejo deportivo en su localidad, Ciudad Cortés.