Cartaginés se salvó de una goleada en Guápiles ante Santos y va lleno de dudas a Guatemala

El Club Sport Cartaginés cayó este viernes 1 a 0 en el estadio Ebal Rodríguez ante el Santos de Guápiles en una presentación malísima de los dirigidos por Mauricio Wright, quienes lejos de mejorar van como el cangrejo, para atrás y a las puertas del juego ante Comunicaciones, por el choque de vuelta del repechaje de la Copa Centroamericana.

Los brumosos irán lleno de dudas al duelo ante los “cremas”.

Jordy Evans anotó el gol del trunfo al 22. (Santos)

El gol del triunfo fue obra de Jordy Evans, al minuto 22, luego de un asedio del cuadro local sobre la portería defendidda por Kevin Briceño.

La derrota deja al Cartaginés expuesto en el cuarto lugar de la tabla de posiciones; incluso, la ADG podría acercarse a seis puntos si gana este domingo a Puntarenas, una distancia aún grande, pero que se ha ido recortando. Además, el tercer lugar está al alcance de Herediano, que tiene dos unidades menos con dos partidos menos (este sábado juega ante Alajuelense).

Pena

El Cartaginés del primer tiempo, sinceramente, dio pena, un equipo sin ideas, sin posesión de pelota, sin control de los tiempos y menos del rival y, todavía menos, de Starling Matarrita, quien los paseó. Ese primer tiempo le salió baratísimo. En el complemento mejoró, pero fue Santos siguió siendo superior.

Mauricio Wright hizo muchos cambios en busca de equilibio, de encontrar ese once ideal; no obstante, a estas alturas del torneo, los equipos no están para buscar fórmulas, están para sacar resultados. Y además, nos extraña del técnico Wright a quien no le gusta tocar mucho las alineaciones, él mismo lo ha dicho.

Pero para el partido ante Santos no viajaron Allen Guevara ni Jeikel Venegas, quienes podrían estar arrastrando piernas dada la gran cantidad de partidos que acumulan. Han sido titulares en la mayoría de los encuentros de cuadro brumoso y se presume que los guardaron para el choque ante Comunicaciones.

Marcel Hernández fue al banquillo, lo mismo que los hermanos Quirós (José Luis y William); en fin, demasiados cambios.

Y ante ese desajuste en la formación titular, el Santos se encontró un equipo sin cohesión, un cuadro que casi nunca juega con esos hombres y lo hizo pagar caro.

Jordan Smith volvio a la titular con Cartaginés. (Santos )

Antes del gol de Jordy Evans, Kevin Briceño se había convertido ya en la figura brumosa, al detener al menos tres disparos con sello de gol.

Cartago solo tuvo una, al minuto 39, cuando Marco Ureña pegó el balón en el horizontal, lo que hubiera puesto las cifras 1 a 1 de forma injusta. Para variar, Cristian Martínez fue expulsado.

El cuadro brumoso intentó pararse mejor en el complemento; probablemente, luego de una regañada de Wright y cuatro cambios, pero no hubo mucho efecto.

Al terreno de juego ingresaron Marcel Hernández, José Vargas, Diego Sánchez y José Luis Quirós y, al 60, Víctor Murillo, pero lo único que ocurrió fue que estuvieron más firmes en defensa porque al ataque, nada de nada.

Incluso, Briceño siguió siendo protagonista y paró un cañonazo de Armando Ruiz, tras un cobro de tiro libre indirecto, al minuto 53. Veinte minutos después fue Cardel Benbow quien desbordó por la izquierda, sacó un defensa y un trallazo que pasó rozando el poste de mano izquierda de Briceño.

A esa altura, Cartaginés daba pena y no se veía por donde podía llegar una reacción hasta que al 76 hubo una esperanza, Daly ubicó a José Luis Quirós cerca del área, quien punteó el balón y le salió un pase al delantero que remató cruzado, y se fue por poco.

Con el partido más parejo, podía pasar cualquier cosa porque Santos dejó la opción de llenar el saco brumoso y quedó a expensas de una anotación en contra; sin embargo, Keylor Jiménez casi anota el segundo al 82, pero su cañonazo pegó en el horizontal.