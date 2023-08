Cartaginés sorprende a sus aficionados en Guatemala con un invitado especial

El manigordo Max ha sido todo un pegue en Guatemala. Foto: Cartaginés.

El Club Sport Cartaginés aprovechará el juego que tendrán este martes por la Copa Centroamericana ante el Cobán Imperial de Guatemala para ponerse la 10 y tener un gran detalle con sus jugadores y aficionados.

Esto porque les preparó una grata sorpresa a su llegada al aeropuerto internacional La Aurora en la capital chapina, el cual muchos no olvidarán porque marcó un precedente en el fútbol nacional.

Resulta que la directiva blanquiazul se llevó a la mascota del equipo, al manigordo Max para que hiciera de las suyas en el país centroamericano y se encargó de recibir a los hinchas y jugadores que viajaron desde Tiquicia.

Esto causó mucha emoción entre los cartagineses y hasta el técnico Paulo Cesar Wanchope se tomó una foto para el recuerdo.

Ante semejante detallazo que tuvo el club, aprovechamos el viaje a tierras chapinas para conversar con el artista que está detrás del traje y contó cómo ha sido su experiencia ante esta nueva aventura.

Él es Gerald Brenes, vecino de San Rafael en Oreamuno, brumoso hasta la muerte, tiene 38 años y desde los 14 personifica a Max en la mayoría de actividades que organiza el club.

Hasta Paulo Cesar Wanchope se tomó una foto con Max para el recuerdo. Foto: Cartaginés.

En medio de la alegría por la experiencia en Guatemala, habló con La Teja sobre cómo se gestó todo.

“Cartaginés me dio la sorpresa, don Leo y su gestión me sorprendieron porque con las anteriores juntas directivas no tuve esta alegría de visitar otro país y es mi primera experiencia como mascota. Que me tomen en cuenta así hace que me sienta como familia. Hace como un mes y medio ellos me dieron la noticia, gracias a mi trabajo y estoy contento por la oportunidad”, contó Gerald.

La expectativa era sorpender a los brumosos que hicieron el viaje desde la Vieja Metrópoli, pero en la realidad fue mejor que cómo lo pintaban.

“La reacción de todas las personas, desde niños guatemaltecos y extranjeros, unos estadounidenses que estaban en el aeropuerto se tomaron unas fotos con Max, para la afición del Cartaginés que nos recibieron, fue una gran alegría”, recalcó en medio de felicidad.

Brenes tiene muy claro que este sorpresón lo hizo entrar en las páginas doradas del fútbol costarricense, ya que no todos los días se da esta oportunidad.

“Me hace sentir parte del equipo, creo que marqué un precedente con la mascota de Cartaginés porque he tratado que sea auténtico y original, marcar la diferencia de otras mascotas, he tratado de llegar ahí y que así sea”, dijo desde la ciudad guatemalteca.

Pero no solo él esta disfrutando del viaje, también Max está como loco y se ha pegado sus caminadas para conocer Guatemala.

“Max también se ha tomado sus fotografías en diferentes lugares de Guatemala, como en Ciudad de Guatemala, Antigua y en el arco, tanto de día como de noche”, chismeó Gerald.

Max puede rajar que este viaje por Guatemala nunca lo olvidará. Foto: Donato Rodríguez.

Susto pasajero

Por un momento estaba preocupado por Max que estaba en una maleta, pero finalmente su amigo llegó en todas al destino.

“Es una experiencia muy bonita, en el momento del despegue estaba preocupado por él (manigordo) porque estaba en la maleta (risas) debajo del avión, más que todo por la cabeza de Max porque es fibra de vidrio que es frágil, se le puso que era frágil y tuvieran mucho cuidado porque antes de abordar el avión en el aeropuerto Juan Santamaría tiran las maletas, apenas llegué a Guatemala verifiqué que todo estuviera bien y gracias a Dios no le pasó nada”, enfatizó.

“La gente en el aeropuerto de Guatemala se ha tomado muchas fotos con Max, la reacción de ellos ha sido muy bonita”, agregó.

Max disfrutó a lo grande el paseo por las calles de Antigua. Foto: Donato Rodríguez.

De paso aprovechó para agradecerle a la familia Vargas por darle esta oportunidad de representar al Cartaginés de una forma peculiar.

“Desde que llegó la familia Vargas me han acogido mucho, tanto con el título con otras cosas, hemos marcado muchas precedentes bonitos para el Cartaginés. Como ser el equipo más querido de Costa Rica, creo que muchas personas me lo han alegado mucho, me han dicho que Max es la mejor mascota del país y eso a uno lo llena demasiado, obviamente siempre con humildad con los pies sobre la tierra”

Debido a las disposiciones de la Concacaf, Max no estará en la cancha, por eso estará en la gradería acompañando a los aficionados y alegrando a los aficionados del Cobán a su manera, ojalá que lo reciban con cariño. Él espera que no sea la última vez que viaje con el club personificando a Max.