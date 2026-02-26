Cartaginés sufrió injusticia en Canadá pero Kevin Briceño apareció para salvar la tanda

Cartaginés tuvo una muy buena primera parte ante el Vancouver Whitecaps de Canadá y al medio tiempo se encuentra 0-0 en un encuentro que sufrió una clara injusticia.

A los 40 minutos el árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz pitó un penal a favor de los canadienses por una mano de Fernán Faerron que el VAR validó después como falta.

Fernán Faerron fue sancionado con un penal ante Whitecaps. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, la decisión fue un claro error del réferi, pues por la manera que tenía la mano el blanquiazul, nunca quiso jugar la pelota así.

“No es penal, si bien hay mano, él no juega el balón de manera imprudente sino que es una mano natural por lo que NO es penal”, indicó.

Al final, el karma o la justicia, como quieran llamarle, apareció y Kevin Briceño le atajó el cobro a Brian White al lanzarse sobre su mano derecha y tapar el tiro de muy buena forma, en un partido que ha sido figura.