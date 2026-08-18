Cartaginés tiene una gran deuda en el semestre que debe resolver si quiere lograr cosas importantes

Cartaginés debe mejorar su rendimiento como visitante. (Jose Cordero/José Cordero)

Cartaginés tiene que resolver una situación importante para pensar en cualquier cosa durante el semestre, pues ha sido su principal deuda en su primer mes de competencia.

Tras seis partidos disputados, cuatro en el Apertura 2026 y dos en la Copa Centroamericana, los blanquiazules no han conseguido una sola victoria como visitantes. Afuera de casa han sufrido en grande.

Cartaginés sigue sin ganar como visitante

En el certamen criollo, perdió en sus dos visitas, 1-0 contra Pérez Zeledón y 3-2 ante el Saprissa, mientras que en el internacional sacó dos empates en Guatemala contra el Municipal y en Honduras frente al Motagua.

Las salidas en el campeonato regional parecieran buenos empates, aunque lo dejaron con muy poco margen de maniobra, obligado a ganarle a Verdes de Belice y a FAS de El Salvador en casa para no poner en riesgo la clasificación.

Una característica que ha aparecido en la mayoría de las visitas ha sido el manejo de los partidos. Ante Saprissa y Motagua sufrió por buenos márgenes, además evidenció problemas de definición.

Douglas López señala el problema de Cartaginés

Según figuras como Douglas López, el problema se da principalmente por la definición, en la que han fallado y hasta lanzaron una autocrítica para sus compañeros.

“Lo que falta es hacer los goles, porque el equipo está jugando bien, pero jugando bien no ganamos, sino haciendo los goles. Hay que ser más generosos arriba también, porque a veces nos queda para dársela al compañero y no se hace, estamos siendo muy buchones como dicen”, contó el volante.

López afirma que es un tema de tranquilidad porque, según su criterio, el equipo está jugando incluso mejor que en el Clausura 2026.

“Insisto, lo que nos falta es ese pasito para ganar porque el equipo está jugando hasta mejor que el torneo pasado, nada más nos falta ese puntillazo arriba para hacer los goles y que se vea reflejado en la tabla.

“Es un tema hasta de manejo de partidos, si nosotros hacemos los goles, ya no dejamos que el rival tome la iniciativa y nos haga daño. Acá lo más importante es eso, porque creo que estamos jugando bien en casa como de visita”, comentó.

Yael López pide corregir errores en Cartaginés

Para Yael López, el equipo aún tiene un buen margen de crecimiento, aunque también es claro que hay que pellizcarse y corregir sobre la marcha para no quedarse botado.

“Todavía tenemos muchísimo por mejorar, hay puntos por trabajar, errores en defensa que nos pesaron y que nos están concretando bien. Entonces tenemos que apuntar a eso. Nosotros mismos somos autocríticos porque debemos ser más sólidos.

“El nivel para crecer todavía es grande, lo que queremos para Cartaginés, el nivel puede ser muy alto todavía, tenemos mucha área de mejora”, destacó.