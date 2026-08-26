Deportes

Cartaginés va por los cuartos de final con todo: este es el once de Amarini Villatoro ante FAS

Cartaginés enfrentará al FAS de El Salvador, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, a partir de las 8:30 p.m.

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Añadir La Teja como fuente preferida en

Cartaginés buscará seguir con vida en la Copa Centroamericana, este martes, cuando reciba al FAS de El Salvador.

El estadio Fello Meza será el lugar donde los dirigidos por Amarini Villatoro irán con todo por la victoria.

En este momento, los brumosos son segundos del grupo C con cinco puntos (diferencia de goles de +4) y, con una victoria ante el FAS de El Salvador, seguirán con vida en el certamen.

LEA MÁS: Copa Centroamericana: Alajuelense obligado a ganar y Saprissa con un curioso problema

Cartaginés.
Cartaginés enfrentará al FAS de El Salvador, este martes, a las 8:30 p.m. Foto: prensa CSC. ( Foto: prensa CSC. /Foto: prensa CSC.)

El Motagua de Honduras es líder con siete puntos. El Municipal iguala al equipo tico en puntos y está en el tercer puesto, con una diferencia de goles de +1.

En el cuarto lugar está el FAS con cuatro puntos y los Verdes de Belice están en el fondo de la tabla, sin puntos.

El once brumoso

El juego dará inicio a las 8:30 de la noche y así saldrán los blanquiazules para este trascendental partido:

Kevin Briceño, Randall Cordero, Manuel Morán, José de Jesús González, Juan Carlos Gaete, Luis Flores, Yael López, Carlos Barahona, Diego Mesén, Joaquín Alonso Hernández y Gian Mauro Morera.

El juego entre Cartaginés y el FAS será a las 8:30 p.m.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CartaginésCopa CentroamericanaFAS
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.