Cartaginés va por los cuartos de final con todo: este es el once de Amarini Villatoro ante FAS

Cartaginés buscará seguir con vida en la Copa Centroamericana, este martes, cuando reciba al FAS de El Salvador.

El estadio Fello Meza será el lugar donde los dirigidos por Amarini Villatoro irán con todo por la victoria.

En este momento, los brumosos son segundos del grupo C con cinco puntos (diferencia de goles de +4) y, con una victoria ante el FAS de El Salvador, seguirán con vida en el certamen.

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Cartaginés enfrentará al FAS de El Salvador, este martes, a las 8:30 p.m. Foto: prensa CSC. ( Foto: prensa CSC. /Foto: prensa CSC.)

El Motagua de Honduras es líder con siete puntos. El Municipal iguala al equipo tico en puntos y está en el tercer puesto, con una diferencia de goles de +1.

En el cuarto lugar está el FAS con cuatro puntos y los Verdes de Belice están en el fondo de la tabla, sin puntos.

El once brumoso

El juego dará inicio a las 8:30 de la noche y así saldrán los blanquiazules para este trascendental partido:

Kevin Briceño, Randall Cordero, Manuel Morán, José de Jesús González, Juan Carlos Gaete, Luis Flores, Yael López, Carlos Barahona, Diego Mesén, Joaquín Alonso Hernández y Gian Mauro Morera.

El juego entre Cartaginés y el FAS será a las 8:30 p.m.