Cartaginés vs Herediano: los brumosos no se guardaron nada para recibir a los florenses

Las semifinales del torneo de Clausura 2026 comienzan este sábado, con el duelo entre Cartaginés y Herediano.

Para el encuentro, programado para las 8 de la noche, ambos equipos tendrán a sus mejores hombres en cancha y los brumosos buscarán dejarse los tres puntos ante el club que cerró como líder la primera fase del campeonato.

El partido se disputará en el estadio Fello Meza, en la provincia de las brumas y este será el once estelar de los equipos:

El juego entre Cartaginés y Herediano comenzará a las 8 p.m. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)

Alineación de Cartaginés

Kevin Briceño; Fernán Faerron, Marcelo Pereira, Douglas López, Cristopher Núñez, Juan Carlos Gaete, Luis Flores, Carlos Barahona, Ricardo Márquez, Suhander Zúñiga y José Mora.

Alineación de Herediano

Dany Carvajal; Getsel Montes, Keyner Brown, Sergio Rodríguez, Darryl Araya, Everardo Rubio, Keysher Fuller, Yurguin Román, Haxzell Quirós, Elías Aguilar y Marcel Hernández.