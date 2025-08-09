Cartaginés vs. Saprissa: la ventaja del descanso y la presión por la victoria

El Club Sport Cartaginés contará con la ventaja de haber tenido una semana larga con relación a su rival de turno de este domingo, el Deportivo Saprissa.

Cartaginés tiene en sus filas a Johan Venegas, un depredador en el área. (CSC/CSC)

El juego será a las once de la mañana en el estadio Fello Meza, en un partido muy importante, pues los brumosos cuentan con tres puntos y los morados con seis, luego de dos jornadas.

No obstante, el Cartaginés tuvo más tiempo para planificar el partido, pues no tuvo participación en la Copa Centroamericana en esta semana. Saprissa por el contrario, tuvo que viajar a Belice, donde enfrentó al Verdes de ese país el martes pasado.

LEA MÁS: La historia desconocida de Andrés Carevic y Douglas López en Cartaginés

Los morados ganaron 2 a 1 pero no se vieron bien ante un cuadro semiprofesional.

Carevic sabe esa circunstancia pero tampoco piensa mucho en ello.

Andrés Carevic sabe que hay una circunstancia que favorece a los brumosos, pero no se fía. (CSC/CSC)

“Es importante para nosotros siempre tener la semana larga de trabajo, un microciclo normal de trabajo, una planificación semanal normal siempre es bueno porque cuando juega cada tres días lo que hay que hacer es jugar y recuperar”, manifestó el técnico argentino.

En ese aspecto, no se enfoca tanto en Saprissa, más bien, mira a los suyos y el trabajo de calidad que pueden hacer.

LEA MÁS: Andrés Carevic resaltó a dos piezas claves del Cartaginés por “jugar diferente” ante Saprissa

“Nos enfocamos en nosotros, independientemente que Saprissa haya jugado en Belice, lo importante es planificar la semana, siempre respetando al rival”, dijo.

El preparador físico de Cartaginés, Juan Carlos Herrera, expresó que la semana larga tiene esa ventaja en cuanto a la planificación pero que depende de cómo se miren las cosas.

“Depende como se quiera ver. Claramente tuvimos un espacio y tiempo distinto al de ellos para trabajar y planear el juego. Pero en este tipo de partidos sabemos lo que es Saprissa. Son un equipo grandísimo y ganador que nunca tiene una excusa”.

LEA MÁS: Andrés Carevic resalta un aspecto del Cartaginés que lo tiene motivado

Este domingo se sabrá si ese marge de tiempo son determinantes en este tipo de partidos.