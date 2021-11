Cartaginés y Geiner Segura se fueron en lamentos por lo que pudo ser y no fue

Ronaldo Araya es una de las fichas brumosas que mostró talento y coraje, pero no alcanzó para que Cartaginés pudiera hacer algo más. Foto John Durán (JOHN DURAN)

Una vez más el Cartaginés se quedó con el amargo sabor de una nueva eliminación más y suma otro año sin romper una añeja maldición de 81 torneos sin celebrar un título.

Pese a que este domingo el cuadro papero se jugó un partidazo ante Jicaral, al que despedazo 4-0 con una labor destacadísima de Allen Guevara, quien se fue de triplete y de contar con el apoyo de una afición entusiasta en las gradas, el daño ya estaba hecho y no había vuelta de hoja, así que los lamentos por lo que pudo ser y no fue volvieron a imperar.

Los brumosos no eran dueños de su destino, por más brillantez que mostrara, dependían de una derrota del Santos en Guadalupe, cosa que no estuvo ni cerca de pasar, debido a goleada de 5-0 de los guapileños a Guadalupe.

Con la victoria, los paperos quedaron con 34 puntos, los mismos que Saprissa (perdieron en Guanacaste 1-0), pero los morados estaban sobrados en el gol diferencia (18 a 2), por lo que tampoco pudieron darle pelea al Monstruo.

En la conferencia de prensa después de la mejenga, Geiner Segura tenía claro todo eso y que su equipo cerró con dos triunfos al hilo, pero el daño se lo habían hecho mucho antes.

Pasan las décadas y algunas cosas no cambian en el Cartaginés.

“Está claro que no cumplimos los objetivos, porque no podíamos llegar a la última fecha con esta situación, pero también está claro que al ver la tabla y no clasificar, pudimos darnos cuenta de la deficiencia que tuvimos durante todo el torneo, porque dejamos pasar muchas oportunidades.

“Hicimos un esfuerzo, pero creo que quedamos fuera porque dejamos de hacer cosas importantes, que todo se fuera dando hasta llegar a las últimas instancias dependiendo de otros, pero un club como el nuestro no se puede dar ese lujo. Para una fecha como la de hoy teníamos que haber estado en zona de clasificación, metidos entre los cuatro”, lamentó.

Y es que qué diferente hubiera sido todo para los brumosos sí en otros partidos se hubieran desempeñado como este domingo, con un equipo contundente, rápido, con hambre y que aprovechó las oportunidades que fabricó, porque de 12 oportunidades echó cuatro, nada mal.

Además, la afición blanquiazul volvió al Fello Meza, se ilusionó con los goles, los celebró, brincó, tal vez se lo tomó por el lado amable de volver a ver su equipo desde las gradas porque en el fondo sabía que el daño ya estaba hecho y que no había posibilidad de milagro.

Geiner Segura fracasó en su primer torneo completo como técnico del Cartaginés.

“Uno de los puntos importantes que nos pasó, sobre todo en el cierre cuando veníamos con cinco partidos de no perder, fue que nos quedamos sin jugadores importantes ya sea por lesión o por expulsión, así que tuvimos que ajustar y en esos ajustes que hicimos se nos vinieron las derrotas. Está claro que no queríamos lo que estamos viviendo en estos momentos.

“Este tipo de experiencias también lo golpea a uno, porque uno trabaja para lograr objetivos y al no conseguirlos tenemos que hacer un análisis global de todo. Creo que los muchachos hicieron un buen esfuerzo, terminamos luchando hasta el final, algo que también es importante”, dijo.

El Cusuco terminó el torneo con siete pepinos luego de su triplete de este domingo y siempre es especial clavar tantos goles en una mejenga, pero lamentablemente la eliminación le restó brillo al partidazo que se jaló.

Allen Guevara fue de lo mejorcito que mostró el Cartaginés este torneo, será importante para ellos retenerlo.

“Hubo un tiempo que jugábamos dos partidos buenos y el tercero siempre lo perdíamos, perdimos juegos en casa que teníamos que sumar de tres. Es una lástima porque este equipo no merece estar sufriendo en el último partido como pasa en algunos torneos.

“El presidente y toda la junta directiva hizo un esfuerzo para consolidar un buen equipo y a veces nosotros los jugadores somos los que quedamos debiendo, por lo que tenemos que reflexionar para lo que viene”, destacó de manera autocrítica y sincera el Cusuco.

Veremos si esto genera un cambio real en los brumosos o se queda como un lamento más, esos que los fanáticos cartagineses tienen décadas de estar escuchando y sufriendo.