Cartaginés y Guanacasteca igualaron en una batalla campal con el árbitro como protagonista

Guanacasteca le anduvo de cerca al triunfo este domingo ante Cartaginés. Foto: Prensa ADG Guanacasteca le anduvo de cerca al triunfo este domingo ante Cartaginés. Foto: Prensa ADG

El caliente clima de Nicoya embonó este domingo una mejenga que se pasó de temperatura, el empate a uno entre Guanacasteca y Cartaginés acabó entre pleitos, rojas y reclamos de aquí y allá.

Los brumosos acabaron con ocho jugadores luego de tres expulsiones, una en el primer tiempo y dos cerrando el juego, mientras que los pamperos se fueron con dos rojas al cierre, una de ellas para el técnico Luis Fernando Fallas.

Josué Ugalde, réferi central tuvo un día bastante complicado, ante los reclamos brumosos que hasta acabaron pidiendo que no les vuelva a pitar en futuros juego de los blanquiazules, ya que que están hartos porque siempre los perjudica, según dicen.

El árbitro Josué Ugalde fue el causante de un gran enojo en Cartaginés ante Guanacasteca. Foto: Prensa CSC

“No quería llegar a esto, pero yo a ese árbitro no lo quiero más pitándole a Cartaginés, así no lo quiero, voy a hablar con la directiva para que manden una carta, es un árbitro que es consecuente contra nosotros. No sé qué tendrá el señor contra Cartago, tenía que darle manejo al partido” dijo el técnico Geiner Segura al final del juego.

Para los brumosos no cabe duda que se trataba de una visita bien brava, los nicoyanos además de salir con el cuchillo entre los dientes en cada mejenga por su cercanía con el sótano en la tabla general, han hecho del estadio Chorotega una fortaleza en la que no han perdido.

Cuando la mejenga estaba 11 contra 11, Cartaginés era quien más proponía e iba al frente. Apenas a los dos minutos tuvo una opción inmejorable con Jeikel Venegas, pero se tardó bastante en rematar entrando al área y le lograron tocar al bola antes de que disparara.

La insistencia azul dio frutos cuando a los 23 minutos, el réferi Josué Ugalde pitó un penal clarito sobre Víctor Murillo, a quien Brandon Aguilera le provocó un tropezón para botarlo en el área.

Me siento perjudicado, era roja para Aguilera, eso cambiaba las circunstancias del partido — Geiner Segura

El reclamo brumoso en esa jugada se debió a que Bebote ya tenía tarjeta amarilla, dos minutos antes lo amonestaron por otra falta y con lo hecho en el penal era para que le sacaran la segunda, debió irse expulsado, pero Ugalde lo perdonó.

Ronaldo Araya hizo el penal con un remate a la derecha del portero Mauricio Vargas que le fue bien al balón, pero no logró alcanzarlo.

A la media hora fue cuando todo se le empezó a enredar a los visitantes, a José Luis Quirós le sacaron su primera amarilla por una falta clara en el medio campo y cuatro minutos después hizo una aún más fuerte que era la segunda, nada que reclamar, roja bien ganada.

La chicha brumosa con Ugalde fue porque a José Luis no lo perdonó como a Aguilera, por lo que se le fueron encima al réferi y este empezó a recetar amarillas por los reclamos. Ronaldo fue uno de los que salió premiado, lo que le costó que Geiner Segura lo sacara para recomponer la defensa.

Fue un partido agridulce para Araya, pues se colocó como goleador del torneo con cinco pepinos, pero por la calentura que se tenía por la expulsión de Quirós y hasta una por discusión que se tiró con el técnico de la ADG, Luis Fernando Fallas, Geiner no se la quiso jugar y mejor lo sacó.

La concentración no solo la perdió Araya, sino casi todo su equipo nunca se pudo reponer del colerón que no echaran al Bebote.

Ya con un rival mermado, los nicoyanos asumieron el protagonismo del duelo, se le fueron encima a los azules, le quitaron la pecosa y los obligaron a meterse atrás a aguantar el golcito conseguido.

Ni siquiera la entrada de Marcel Hernández cambió algo en los brumosos, quien también crítico después del partido el trabajo de Ugalde.

“No creo el arbitraje sea justo, en el gol tiene que irse expulsado, uno de ellos, imagínate nosotros ganando 1-0 y ellos con diez, condiciona el partido; sin embargo en la primera jugada en la banda sí nos expulsa un jugador. Si se va a equivocar de un lado que lo haga para el otro también”, dijo a FUTV el cubano.

La igualada llegó al 74, luego de un gran centro desde la izquierda de Joseph Bolaños el cual Axel Quirós cerró con un cabezazo muy bueno imposible para Kevin Briceño, en el que eso sí, Daniel Chacón llegó tarde a la marca.

Guanacasteca se llevó un punto luego de una pulseada grande. Foto: Prensa ADG

“Tanto jugadores como técnicos debemos comportarnos diferente, le tiramos mucho al arbitraje y no colaboramos, me incluyo hoy” — Luis Fernando Fallas, técnico ADG

A los 89, Paolo Jiménez se hizo bajado a un rival en una falta que se vio muy aparatosa en el momento, pero que luego Ramón Luis Méndez dijo que le fue al balón legalmente. Ugalde no dudó un segundo en sacarle la roja al volante, decisión que provocó otro pleito, solo que ahora el árbitro sí tomó decisiones y expulsó a Diego Sánchez que se agarró con Haxzell Quirós y todo se jodió.

Hasta Fallas salió rascando por la bronca al meterse a la cancha, pero a diferencia de Geiner, él afirma que su expulsión fue merecida al meterse a la cancha sin permiso.

“Hago un llamado a los jugadores y técnicos a ser un poco más profesionales y no recargar todo el trabajo al árbitro, porque también somos responsables de hacer que ellos se equivoquen. Tenemos que comportarnos de una manera diferente, colaborar, no fingir faltas, no perder tiempo, ni hacer caer a los árbitros en errores”, dijo el técnico pampero.

Hasta en las conferencias de prensa apareció ese fuego cruzado, en un partido que se pasó de caliente.