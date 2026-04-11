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Cartaginés y Herediano no se guardan nada en su lucha por el liderato

Cartaginés enfrentará a Herediano, a partir de las 8 p.m., en el estadio Fello Meza

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Cartaginés recibirá a Herediano este viernes, a las 8 p.m., en un duelo clave en la lucha por el liderato del Clausura 2026.

En este momento, el Team tiene 28 puntos y está en el primer lugar, mientras que Cartago ocupa la tercera posición, con 26 unidades, por eso el encuentro con el que inicia la jornada 15 estará cargado de emociones.

El juego se llevará a cabo en el estadio Fello Meza.

14/02/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 7 del torneo de clausura 2026 en el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés.
Cartaginés enfrentará a Herediano, a partir de las 8 p.m. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Así alineará Cartago

Este es el once inicial del equipo que dirige Amarini Villatoro:

Kevin Briceño, Fernán Faerron, Marcelo Hernández, Douglas López, Cristopher Núñez, Luis Flores, Diego González, Diego Mesén, Ricardo Márquez, Suhander Zúñiga y José Mora.

Así alineará Herediano

Dany Carvajal, Keyner Brown, Eduardo Juárez, Sergio Rodríguez, Darryl Araya, Everardo Rubio, Keysher Fuller, Randall Leal, Gabriel Sibaja, Elías Aguilar y Marcel Hernández.

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CartaginésHeredianoTorneo de Clausura 2026
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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