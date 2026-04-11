Cartaginés y Herediano no se guardan nada en su lucha por el liderato

Cartaginés recibirá a Herediano este viernes, a las 8 p.m., en un duelo clave en la lucha por el liderato del Clausura 2026.

En este momento, el Team tiene 28 puntos y está en el primer lugar, mientras que Cartago ocupa la tercera posición, con 26 unidades, por eso el encuentro con el que inicia la jornada 15 estará cargado de emociones.

El juego se llevará a cabo en el estadio Fello Meza.

Cartaginés enfrentará a Herediano, a partir de las 8 p.m. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Así alineará Cartago

Este es el once inicial del equipo que dirige Amarini Villatoro:

Kevin Briceño, Fernán Faerron, Marcelo Hernández, Douglas López, Cristopher Núñez, Luis Flores, Diego González, Diego Mesén, Ricardo Márquez, Suhander Zúñiga y José Mora.

Así alineará Herediano

Dany Carvajal, Keyner Brown, Eduardo Juárez, Sergio Rodríguez, Darryl Araya, Everardo Rubio, Keysher Fuller, Randall Leal, Gabriel Sibaja, Elías Aguilar y Marcel Hernández.