Cartaginés y Marcel Hernández: ¿quién ganó con la separación?

El Club Sport Cartaginés y Marcel Hernández decidieron cortar relación antes de este torneo y andar por caminos diferentes en el Apertura 2024, luego de una relación de amor y odio.

Cartaginés - Santos, estadio Fello Meza (CSC )

Con Marcel, Cartaginés ganó un título nacional luego de una sequía de 81 años, y muchos atribuyen gran responsabilidad al delantero cubano en la obtención de ese campeonato.

Pero, la relación entre el cubano y el presidente del club, Leonardo Vargas, se fue deteriorando poco a poco, entre acusaciones de uno y otro lado.

Al cubano le atribuían muchas de las virtudes del equipo, pero también de ejercer un liderazgo negativo. En el torneo pasado, el equipo ni siquiera clasificó.

Entonces, el Cartaginés optó por contratar al guatemalteco Darwin Lom y seguir apostando por Marco Ureña, Jeikel Venegas (quien se lesionó) y de momento, el equipo es tercero, con diez unidades de quince posibles.

Ureña es el goleador del campeonato con cuatro goles y el equipo se muestra suelto.

Marcel Hernández jugó siete minutos contra Saprissa. (Mayela López)

Marcel, por su parte, fue titular los primeros cuatro partidos, anotó tres goles y fue al banquillo en el primer compromiso de altos quilates, ante Saprissa, donde apenas le dieron siete minutos.

Viendo esos panoramas, le consultamos a los periodistas deportivos Rodolfo Méndez y Juan Manuel Vargas, quién cree que ganó más tras el sonado divorcio.

“No sé quién ganó o quién perdió, pero le puedo decir que Marcel extraña al Cartaginés y el Cartaginés no extraña a Marcel. Se acabó la ‘Marceldependencia’. Algunos dicen que manipulaba el camerino, no me consta, no estuve allí, pero se nota que el grupo está más tranquilo”, dijo Méndez, de radio Columbia.

Mientras que Vargas, de Teletica y aficionado brumoso, cree que la especie de “limpia” que se hizo, le cayó bien al equipo.

“Parece que gana el equipo, como que hay mejor ambiente a lo interno, pero se le debe dar un poco más de tiempo, porque en otros torneos se ha iniciado bien y a las tres o cuatro fechas el rendimiento del equipo empieza a decaer”.

Vargas también dijo que espera los partidos contra los grandes para observar el comportamiento del equipo. Ya perdió contra Alajuelense y el fin de semana va contra Herediano, donde precisamente los brumosos recibirán al cubano.

Con la partida de Hernández, el Cartaginés ha mostrado un nuevo rostro en el Apertura 2024, pero el verdadero impacto de esta separación se medirá en los enfrentamientos claves contra los grandes del fútbol costarricense.

Solo el tiempo dirá si la “Marceldependencia” realmente quedó atrás o si el equipo brumoso necesitará una nueva estrella para mantenerse peleando los puestos arriba.