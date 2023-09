Cartaginés y Paulo Wanchope finalmente tuvieron un respiro ante un desabrido Sporting

Allen Guevara fue uno de los anotadores para el Cartaginés. (Alonso_Tenorio)

Paulo Wanchope y el Cartaginés finalmente pudieron respirar aliviados por un triunfo que hace rato les urgía al derrotar 2-1 a un sufrido Sporting en el Fello Meza y volver a zona de clasificación con 17 puntos en el cuarto puesto.

En las gradas del estadio azul ya más de uno estaba pensando y tirando que ya Chope parece que había perdido la manija de un equipo que no juega bien, que no muestra lo que quisiera su afición y sin una idea muy clara, pero al final lo que contaba era el triunfo para calmar las aguas.

Es que luego de cinco partidos sin ganar y en un momento que parecían seis, la preocupación no era para menos, eliminados en el torneo de Copa ante Guanacasteca, bailados el miércoles en el Morera Soto ante Alajuelense, la corrección tenía que llegar ya sí o sí.

Por dicha para los brumosos pudieron reaccionar ante unos albinegros que van en picada, sin mostrar resultados, juego ni nada, otro cuadro del que se puede destacar muy poquito.

Lo de los josefinos es preocupante, ganaron solo uno de sus últimos seis partidos y las expectativas de un equipo que se supone iba a pelear la clasificación, cada vez se hunde más en la tabla

Acá es donde hay que exigirle al mexicano Francisco Palencia qué está pasando, no puede ser que tenga mejor sazón afuera de la cancha en un reallity show de cocina en México que adentro de la cancha adonde los ingredientes no le combinan. Es sencillo, el platillo del Paco en el fútbol tico se está echando a perder por exceso de humo, así no sabe bien.

El platillo de Francisco Palencia en el fútbol tico no sabe bien. (Alonso_Tenorio)

Bostezo

Del primer tiempo infumable y terrible mejor ni hablar, quien estuviera viendo la mejenga tenía toda la razón de dar el botonazo o decir que son dos clubes que no están jugando a nada, por dicha en el segundo tiempo al menos llegaron los goles.

Sporting abrió la cuenta apenas a los 48, iniciando el segundo tiempo, una gran jugada entre Johan Bonilla que entró por la banda derecha, se la sirvió a Nextalí Rodríguez, y este la tiró al centro adonde apareció el mexicano colombiano Juan José Calero para abrir el marcador.

Cartago le dio vuelta pronto, un penal anotado por Allen Guevara a los 55 y luego un cabezazo de Carlos Barahona cerrando un centro de Kenneth Cerdas al segundo palo tras un tiro de esquina, se unieron los dos mejores jugadores brumosos y lograr bajar un toque la tensión.