Cartaginés y Paulo Wanchope reviven a costillas de Jafet Soto y el alicaído Herediano

Jeikel Venegas marcó el único gol del partido. (Rafael Pacheco Granados)

El regreso de Jafet Soto al banquillo del Herediano fue amargo y poco esperanzador para los florenses luego de caer 1-0 contra Cartaginés en su visita al Fello Meza.

Los brumosos utilizaron al equipo de Soto para revivir y volver a una victoria que les urgía por todas partes, luego de cuatro fechas sin ganar, era más que una obligación.

El gol de Jeikel Venegas en el segundo minuto de reposición del primer tiempo le dio un triunfo a su equipo que es oxígeno puro, además a Paulo César Wanchope en el banquillo blanquiazul.

Lo de Chope ya estaba siendo hasta cuestionado por su propia directiva, que dijo, sin complejos, que si las cosas no mejoran tendría que tomar responsabilidades. O sea, las cosa estaban calientes.

El partido para los brumosos fue un carrusel de emociones, pues Michael Barrantes falló un penal apenas a los 13 minutos, que lo pegó el vertical izquierdo; Jordan Smith jaló expulsado a los 80 y por el mal arbitraje de Steven Madrigal, quien perdonó dos rojas a los florenses.

En el otro lado de la acera, el partido de este domingo demuestra que en el Herediano el frío no está en las cobijas y que el despido de Geiner Segura la semana pasada como entrenador no resuelve sus problemas y la décima aparición de Soto en el banquillo no es la pomada canaria.

Más bien el técnico, gerente y mandamás florense terminó desesperado, pegando de gritos, chiva, principalmente con los réferis y tomando un poquito de agua para bajarse el colerón.

Si se ve el partido por opciones, más bien los brumosos debieron ganar por una diferencia más amplia y un empate siguiera hubiera sido un premio muy alto para el Team que casi ni peligro llevó.

Aunque al final, en esos eternos 10 minutos de reposición, ojo que los locales terminaron jugando con fuego, víctimas de sus propios fallos, además que se metieron un poco atrás y los rojiamarillos adelantaron líneas y metían peligro.

Kennedy Rocha hizo la que sabe hacer bien, entrando al área y al mínimo roce caerse, pidió dos penales, pero en eso sí acertó el árbitro, en no comprarle esa mala maña que tiene el brasileño.

Al final el marcador le da un margen para trabajar con más aire a los brumosos que visitan el martes a Alajuelense, mejenga durísima, mientras que el Team debe ver cómo hace para levantarse en la Cueva, cuando juegue contra el Monstruo el próximo miércoles. Otra visita horrible.